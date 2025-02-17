Брюссель хоче заборонити ввезення сільськогосподарської продукції, що містить заборонені пестициди.

Європейський союз хоче заблокувати імпорт деяких продуктів харчування, вироблених за іншими стандартами. Таке рішення має захистити фермерів, що є відлунням торгової війни президента США Дональда Трампа.

Видання Financial Times пише, що наступного тижня Європейська комісія ухвалить рішення щодо можливості запровадження жорсткіших обмежень на імпорт, що призведе до зростання напруги у відносинах із торговельними партнерами. Першими під удар можуть потрапити американські культури, як-от соєві боби, які вирощують із використанням пестицидів, які фермери ЄС не мають права застосовувати.

ЄС забороняє багато пестицидів, бо вони завдають шкоди рослинам або тваринам, хоча агентство з охорони здоров'я постановило, що деякі з них безпечні для здоров'я за низьких рівнів вмісту.

Відео дня

"Ми говоримо тільки про найнебезпечніші пестициди, і перед ухваленням будь-яких рішень буде проведено оцінку впливу для захисту конкурентоспроможності", - сказав один із чиновників, додавши, що "нам потрібна кава, манго й авокадо".

Комісар з охорони здоров'я Олівер Вархелі заявив, що пестициди, які використовують канцерогени, мутагени або ендокринні руйнівники, не повинні потрапляти в блок на імпортних продуктах харчування.

Однією з таких речовин є паракват - гербіцид, заборонений у ЄС, але використовуваний у США, зокрема для соєвих бобів.

Європейська група активістів Pesticide Action Network виявила в багатьох імпортних товарах такі пестициди, як фунгіцид пропіконазол і нейротоксичні інсектициди, що вбивають бджіл.

"Ці речовини часто зустрічаються в "пестицидних коктейлях", і в деяких випадках їхній вміст перевищує встановлені законом норми залишковів окремих пестицидів. Вищі допустимі межі залишковів часто підтримуються на догоду міжнародним торговельним партнерам, що загрожує здоров'ю європейських громадян", - вказали активісти.

Чай і кава були найпоширенішими продуктами із забороненими залишками пестицидів: 38% зразків чаю і 23% кави. Майже чверть зразків з Індії та 17% з Китаю, де вирощується велика кількість чаю, містили залишки заборонених пестицидів.

Комісія також має намір включити до майбутніх торговельних угод більш високі стандарти благополуччя тварин. У ЄС діють правила щодо кількості місця для курей і телят, чистоти приміщень та інших моментів, які збільшують витрати фермерів.

Мита Трампа - останні новини

Президент США Дональд Трамп одним із перших розпоряджень запровадив мита щодо Китаю, Канади та Мексики, але відклав введення двох останніх на місяць після того, як країни взяли на себе зобов'язання щодо забезпечення безпеки кордонів.

Крім того, він оголосив про введення 25% мит на сталь і алюміній, які набудуть чинності в березні. Це рішення завдасть серйозного удару по пивній промисловості.

Вас також можуть зацікавити новини: