Президент США може розглянути можливість виключення для Австралії.

Президент США Дональд Трамп розпорядився ввести 25% мита на імпорт сталі та алюмінію. Це рішення має захистити політично важливі галузі американської промисловості.

Видання Bloomberg пише, що мита застосують до всього американського імпорту сталі та алюмінію, зокрема й на готові металеві вироби. Це рішення покликане присікти спроби таких країн, як Російська Федерація і Китай, обійти існуючі мита. Нові тарифи набудуть чинності 12 березня.

"По суті, ми запроваджуємо 25% мито без винятку на весь алюміній і всю сталь, і це означатиме, що багато підприємств будуть відкриватися в США", - заявив Трамп.

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Хоча ці заходи не передбачають винятків для торговельних партнерів, Трамп вказав, що може розглянути можливість послаблень для Австралії, зазначивши, що ця країна імпортує літаки американського виробництва.

Акції найбільших американських виробників сталі та алюмінію після закінчення торгів торгувалися слабо. Акції Alcoa Corp., найбільшого виробника алюмінію в США, подорожчали приблизно на 1%, а акції Nucor Corp., найбільшого американського виробника сталі, зросли на 0,5%. Ф'ючерси на американські акції знизилися на 0,2% в Азії.

Тарифи на метали - це наймасштабніший захід Трампа по боротьбі з торговельним дефіцитом США і використанню міжнародної торгівлі як джерела доходів.

Представник адміністрації заявив, що нові заходи були необхідні, оскільки експортери сталі та алюмінію зловживали наявними винятками, що завдало шкоди американським виробникам.

"Тарифи на сталь і алюміній для Канади, найближчого союзника США, були б абсолютно невиправданими", - йдеться в заяві Франсуа-Філіпа Шампаня, міністра інновацій, науки і промисловості Канади. "Канадська сталь і алюміній підтримують ключові галузі промисловості США - від оборонної, суднобудівної, енергетичної до автомобільної".

Противники кажуть, що широкомасштабні мита порушують правила світової торгівлі та ображають союзників США. Економісти попереджають, що мита Трампа ризикують підвищити вартість усього - від продуктів харчування до бензину, що може підстьобнути інфляцію. Однак в адміністрації стверджують, що мита є частиною ширшої економічної стратегії, яка допоможе знизити загальні витрати.

США значною мірою залежать від імпорту алюмінію для внутрішнього ринку, причому багато хто з цих постачань здійснюються з Канади, ОАЕ та Китаю.

Варто зазначити, що 10 лютого ціни на метали в США підскочили. Американські трейдери кинулися скуповувати мідь, алюміній і сталь.

Видання Financial Times писало, що ф'ючерси на мідь на біржі Comex у Нью-Йорку перевищили ціни в Лондоні більш ніж на 800 доларів за тонну, що стало рекордом з початку 2020 року. Мідь на Comex подорожчала на 2% і перетнула позначку 10 тисяч доларів за тонну.

Мита Трампа - останні новини

США оголосили про введення значних мит на імпорт товарів із Канади, Мексики (25%) і Китаю (10%). Крім того, 31 січня новий американський президент Дональд Трамп заявив, що "абсолютно точно" запровадить тарифи проти Євросоюзу. Пізніше Дональд Трамп відтермінував введення митних тариф ів проти Мексики та Канади.

Автовиробники були вкрай стурбовані рішеннями нового президента США. Експерти кажуть, що найгірший сценарій, найімовірніше, призведе до низки банкрутств серед постачальників автозапчастин.

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