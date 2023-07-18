Кремль використовує продовольство як зброю.

Європейський Союз закликав Росію негайно відновити виконання Чорноморської зернової ініціативи. Відповідну заяву зробив Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

Дипломат зазначає, що РФ використовує продовольство як зброю, що значною мірою позначається на забезпеченні зерном усього світу.

Боррель наголошує: односторонньо розірвавши угоду, Росія одноосібно блокує один із важливих основних шляхів експорту з України зерна. Саме РФ несе відповідальність за збої в постачанні зерна по всьому світу та зростання цін на продовольство.

Відео дня

"ЄС закликає Росію переглянути своє рішення та негайно відновити виконання Чорноморської зернової ініціативи", - заявив дипломат.

Він акцентує: зі свого боку ЄС докладатиме всіх зусиль, щоб і надалі підтримувати своєчасну, стабільну поставку всіх товарів, особливо - сільськогосподарської продукції на світові ринки через "Шляхи солідарності" між Україною та ЄС.

"ЄС продовжуватиме співпрацювати з постраждалими країнами-партнерами для вирішення проблеми глобальної продовольчої безпеки та підтримувати всі зусилля щодо відновлення Чорноморської зернової ініціативи", - заявив Боррель.

Вихід Росії з зернової угоди

Як повідомляв УНІАН, з 24 лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення РФ в Україну робота портів Великої Одеси (морських портів "Південного", "Чорноморськ" та Одеського морського порту) було заблоковано. Влітку 2022 року за посередництва Туреччини і ООН була укладена "зернова угода", яка передбачає розблокування експорту через ці три порти, в тому числі для поставок продовольства в голодуючі країни. Весь час Росія погрожувала вийти із "зернової угоди", проте кілька разів продовжувала її.

Востаннє угоду було продовжено 17 травня 2023 року терміном на два місяці. При цьому Кремль заявив, що не продовжить домовленості після 17 липня без виконання низки умов: підключення "Россільгоспбанку" до SWIFT, поновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса", розморожування активів російських компаній, розблокування транспортної логістики та постачання запчастин.

16 липня Одеський порт покинуло останнє судно, яке транспортувало продовольство в рамках угоди, вчора, 17 липня, стало відомо, що РФ офіційно відмовилася продовжити дію "зернової угоди".

У ніч на 18 липня російські військові завдали масованого удару ракетами "Калібр" та дронами по Одещині, зокрема по береговій лінії. Через масштабну атаку сталося певне руйнування портової інфраструктури, також пошкоджень зазнали житлові будинки. Поранено людину.

Вас також можуть зацікавити новини: