Українське зерно на кораблях доставляли по всьому світу.

Термін дії зернового коридору у Чорному морі закінчується сьогодні, 17 липня. Влада Російської Федерації заявила, що призупиняє свою участь.

Видання Sky News нагадало, що Москва заявила, що не бачить "підстав" для продовження угоди, відзначивши, що вимоги, висунуті владою РФ щодо експорту російського зерна і добрив і повторного підключення свого сільськогосподарського банку до системи платежів SWIFT, не були виконані.

У чому суть зернового коридору

Угода дозволяє безпечно експортувати зерно з чорноморських портів після того, як їх заблокували російські війська після вторгнення в Україну. Угоду підписали за посередництва ООН і Туреччини в Стамбулі 22 липня минулого року.

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З тих пір угоду тричі продовжували — один раз на 120 днів в листопаді і ще раз в березні, правда, на цей раз тільки на половину покладеного терміну. Ще одне двомісячне продовження погодили в травні, що означає, що термін його дії закінчується 17 липня.

Навіщо потрібні угоди

Блокада російського Чорноморського флоту після вторгнення РФ в Україну призвела до припинення поставок на ринки по всьому світу і різкого зростання цін на зерно. Жителі найбідніших регіонів світу покладаються на поставки продовольства з Чорного моря, і побоювалися, що стрімко зростаючі ціни приведуть до голоду.

Хоча розблокування морського експортного маршруту допомогло впоратися з глобальною кризою продовольчої безпеки та знизити ціни на зерно, але все ще є величезні резерви експорту.

Що експортували по Чорному морю

За чорноморською зерновою угодою відвантажено понад 30 мільйонів тонн зерна та іншої продукції. Більше половини всього зерна склала кукурудза - 51%, за нею пшениця - 27%, а далі насіння соняшнику та соняшникова олія.

Куди відправляли зерно

Зерно з трьох ключових українських портів на Чорному морі - Одеси, Чорноморська та Південного – відправлялося на світові ринки. Велика частина зерна йшла в Китай, Іспанію та Туреччину.

На карті руху суден з України видно, що кораблі відправлялися по всьому світу, в тому числі й у країни Африки, які залежні від поставок українського зерна.

Зернова угода - останні новини

Останнє судно, що покинуло Україну в рамках зернової угоди, відбуло 16 липня 2023 року.

17 липня представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Москва повідомила Туреччину і Україну, а також Секретаріат ООН про заперечення проти продовження "зернової угоди". Зазначається, що угоду буде припинено з 18 липня 2023 року.

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