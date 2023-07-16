Термін дії зернової угоди закінчується 17 липня, якщо Москва не погодиться продовжити його.

Останнє судно, яке слідує в рамках "зернової угоди", термін дії якої завершується, покинуло порт Одеси рано вранці 16 липня.

Як пише Reuters, Росія відмовилася реєструвати нові судна з 27 червня, а термін дії зернової угоди закінчується в понеділок, якщо Москва не погодиться продовжити його.

Представник ООН заявив у п'ятницю, що генеральний секретар Антоніу Гутерріш чекає відповіді від президента Росії Володимира Путіна на пропозицію про продовження угоди.

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У телефонній розмові в суботу Путін сказав президенту ПАР Сирілу Рамафосі, що зобов'язання щодо усунення перешкод для російського експорту продовольства і добрив нібито ще не виконані.

Судно TQ Samsun під турецьким прапором було останнім, яке країна-агресор Росія погодила в рамках зернової ініціативи. Воно повинно доставити в Нідерланди 15300 тонн ріпаку і 23500 тонн кукурудзи.

Зернова угода - що відомо

Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну робота морських портів України виявилася заблокованою. Україна і Росія є одними з найбільших експортерів зерна в світі. Рік тому за посередництва Туреччини та ООН було укладено "зернову угоду", яка дозволила відкрити коридор у Чорному морі для суден, що експортують продовольство з України.

Протягом усього цього року Росія неодноразово погрожувала вийти з угоди. Москва для продовження угоди висуває ряд ультиматумів, серед яких - підключення "Россельхозбанка" до системи SWIFT. Останній раз угода була продовжена 17 травня терміном на два місяці.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про необхідність продовжити роботу зернового коридору. В ООН також просять продовжити "зернову угоду", і готові прогнутися перед шантажем РФ і підключити дочірню компанію російського сільськогосподарського банку до SWIFT.

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