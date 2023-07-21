Президент наголосив, що Україна розуміє "ризики, загрози та перспективи" дії цієї ініціативи.

Президент України Володимир Зеленський доручив профільним міністерствам та військовим підготувати комплекс дій для продовження роботи "зернового коридору".

Про це Зеленський повідомив за результатами чергового засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Зокрема, учасники зустрічі обговорили захист українських портів та інфраструктури зернової ініціативи та заслухали доповіді профільних посадовців з цього приводу.

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"Розуміємо ризики, загрози, перспективи… Головкому Залужному, командувачу Неїжпапі та міністру Кубракову - підготувати комплекс дій для продовження роботи "зернового коридору". МЗС - напрацювати аналогічні дипломатичні кроки", - зазначив президент.

Крім того, на Ставці обговорили й ситуацію на фронті та заслухали доповіді розвідок, головнокомандувача та командувачів окремих сил та угруповань.

Щодо питань військового постачання, логістики та виробництва доповіли міністри оборони та стратегічної промисловості.

Також учасники засідання торкнулися теми безпеки на північному кордоні. "Тримаємо під пильним контролем діяльність найманців у Білорусі. Доповіді ГУР МО, СЗР, ДПСУ", - додав Зеленський.

Однією із тем на Ставці була й комплексна перевірка роботи ТЦК - військкоматів. За словами глави держави, на засіданні заслухали проміжний звіт, а до кінця місяця очікують повні результати інспекції.

Зернова угода - що відомо

Як відомо, Росія відмовилася продовжувати зернову угоду та заявила, що відтепер не може дати гарантій безпеки для судноплавства в акваторії Чорного моря.

Водночас, Україна планує продовження дії угоди й без участі РФ. Президент України закликає світову спільноту тиснути на Росію, аби вона не перешкоджали експорту українського зерна Чорним морем.

Своєю чергою, в українському Міноборони також наголосили, що розглядатимуть судна, які прямують Чорним морем до російських портів та портів на окупованих територіях, як перевізників озброєння. Та натякнули, що мають можливості топити кораблі.

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