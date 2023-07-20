Всі судна, які будуть направлятися в російські порти або порти на окупованих територіях, будуть розцінюватися як такі, що перевозять вантажі військового призначення.

Російська Федерація грубо порушує міжнародне право і підриває продовольчу безпеку. Влада Москви відкрито погрожує цивільним судам в Чорному морі, у зв'язку з цим Україна закриває для кораблів Північно-східну частину моря і Керч-Єнікальську протоку.

"Російська Федерація в черговий раз грубо порушила універсальне для всього світу право на вільне судноплавство і свідомо підриває продовольчу безпеку, прирікаючи на голод мільйони людей. Відкрито погрожуючи цивільним суднам, що перевозять продукти харчування з українських портів, здійснюючи ракетні обстріли і атаки дронами на цивільну інфраструктуру в мирних містах, навмисно створюючи військову загрозу на торгових маршрутах, Кремль перетворив Чорне море в зону небезпеки, в першу чергу, для російських суден і суден, що прямують в акваторії Чорного моря в напрямку морських портів Росії і українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України. Відповідальність за всі ризики повністю лягає на російське керівництво", - йдеться у повідомленні Міністерства оборони України.

При цьому зазначено, що доля російського крейсера "Москва" доводить, що у Сили оборони України є необхідні засоби для відбиття російської агресії на морі.

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"Міністерство оборони України попереджає, що з 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря в напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі військового призначення з усіма відповідними ризиками", - попередили в українському оборонному відомстві.

Крім того, судноплавство в районах північно-східної частини Чорного моря та Керч-Єнікальської протоки України заборонено як небезпечне з 05:00 20 липня 2023 року. Також зазначено, що відповідну навігаційну інформацію для мореплавців вже оприлюднили.

Зрив "зернової угоди" Росією - головні новини

Росія оголосила про вихід з "зернової угоди" в односторонньому порядку. Після цього армія РФ вдарила по портовій інфраструктурі Одеської області, знищивши 60 тисяч тонн зерна, які призначалося для Китай.

Крім того, Міноборони РФ заявило, що з 20 липня всі судна в Чорному морі, що прямують до українських портів, розглядатимуться як"потенційні перевізники вантажів військового призначення".

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