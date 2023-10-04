Експорт України має вирішальне значення для здатності РФ вести війну на виснаження.

Зернова суперечка між Україною та Польщею грає безпосередньо на руку президенту РФ Володимиру Путіну.

Як йдеться в матеріалі Bloomberg, ця сварка не вигідна нікому, окрім Путіна. Експорт України має вирішальне значення для здатності РФ вести війну на виснаження.

"ЄС мав рацію, бажаючи зняти заборону на імпорт п'яти країн, який не тільки завдав шкоди Києву, але і порушив принципи спільного ринку. У той же час Брюсселю необхідно збалансувати підтримку України з інтересами країн-членів ЄС, навіть колючих з авторитарним ухилом", - йдеться в матеріалі.

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"У короткостроковій перспективі у ЄС в обставинах, що склалися, немає іншого вибору, окрім як надати більше прямих субсидій фермерам, які зазнають збитків від українського імпорту...у довгостроковій перспективі ЄС необхідно інвестувати, щоб допомогти Польщі та іншим країнам модернізувати свої відстаючі транспортні та складські потужності... Польща має пам'ятати, що підтримка України служить її власним економічним інтересам та інтересам безпеки", - йдеться в матеріалі.

"Враховуючи величезну важливість Польщі для оборони України – і власної безпеки Європи – швидке дипломатичне вирішення спору набагато краще сварок та загроз судових розглядів. Ціна може бути високою, але втрати будуть тільки більше, якщо союзники будуть діяти в протилежних напрямках", - пише Bloomberg.

Зерновий конфлікт з Польщею

15 вересня повідомлялось про те, що Польща продовжить заборону на експорт зерна з України всупереч рішенню Єврокомісії.

Україна подала позов до СОТ проти Польщі, Словаччини та Угорщини через заборону на зерно.

У Польщі назвали неприйнятною пропозицію України щодо врегулювання зернової кризи. У Варшаві вважають, що відкликання позову Україною стало б хорошим жестом.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував зернову суперечку з Польщею. Він зазначив, що при всій повазі до поляків, повинен думати про інтереси України.

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