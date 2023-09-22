Український президент зазначив, що повинен думати про українські інтереси.

Україна обрала юридичний шлях вирішення зернового спору з владою Польщі.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський у спілкуванні з журналістами під час візиту до США. Він зазначив, що при всій повазі до поляків, повинен думати про українські інтереси.

"Кілька місяців економічних втрат прораховані - це сотні мільйонів. Але відносини між нашими країнами дорожчі за ті місяці. Від цієї блокади страждала тільки Україна, ніхто більше", - висловився український президент.

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Він уточнив, що між українською та польською сторонами була домовленість про те, що 15 вересня ембарго буде зняте.

"І всі зрозуміли, що якщо після цієї дати буде блокада, Україна обирає юридичний процес. Це не новина. Не треба з цього робити політичний концерт. Це цивілізоване рішення для того, щоб українці отримали економічні компенсації", - пояснив ситуацію Зеленський.

Ситуація навколо українського зерна

Польща стала однією з трьох країн ЄС, які, всупереч рішенню Єврокомісії, в односторонньому порядку продовжили заборону на експорт української агропродукції.

Днями польський президент Анджей Дуда сказав, що все ще вважає Зеленського другом, незважаючи на напругу у відносинах двох країн.

А 20 вересня польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький повідомив, що Польща зараз не постачає Україні ніякого озброєння.

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