У Варшаві вважають, що відкликання позову Україною стало б хорошим жестом.

Представник уряду Польщі Пьотр Мюллер заявив, що на думку Варшави українська позиція з врегулювання зернової кризи є "неприйнятною".

Як пише Dziennik.pl, Польща збирається зберегти ембарго на імпорт української агропродукції, доки не дійде висновку, що зняття обмежень "не матиме негативного впливу на наш сільськогосподарський ринок, що навряд чи станеться в найближчому майбутньому".

Як відомо, Угорщина і Словаччина гарантували, що не будуть у майбутньому впроваджувати обмеження, якщо Україна відкличе свій позов до Світової організації торгівлі.

Відео дня

Водночас Мюллер наголосив, що відкликання позову Україною стало б хорошим жестом, який "покаже, що Україна хоче говорити як партнери, а не процедурно".

"Фактично Україна хоче, щоб ці товари можна було ввозити в ліцензійному порядку, але без встановлення чітких обмежень. Це може знову дестабілізувати наш ринок", — пояснив він.

Ситуація з українським зерном

У вересні Польща вирішила продовжити заборону на експорт зерна з України попри рішення Єврокомісії.

18 вересня Україна подала позов до СОТ проти Польщі, Словаччини та Угорщини через заборону на зерно.

Пізніше український уряд ухвалив постанову про запровадження нового механізму верифікації та погодження чотирьох груп українського аграрного експорту.

Вас також можуть зацікавити новини: