Кількість кораблів, які були завантажені минулого тижня, склала 22 одиниці.

З 13 по 19 лютого через морські порти Одеської області було експортовано 760,2 тис. тонн агропромислової продукції, що на 33% менше відвантажень по цьому каналу тижнем раніше.

Як повідомляє прес-служба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), кількість кораблів, які були завантажені за цей тиждень, склала 22 одиниці, що на чотири судна менше, ніж на попередньому тижні.

За підрахунками УКАБ, найбільші обсяги експорту протягом 29-го тижня роботи "зернового коридору" склали: Кукурудза (52% експорту за цей період); пшениця (25%); Макуха соняшникова (9%).

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Українська продукція попрямувала в країни Азії (Китай, Туреччина, Бангладеш та інші), Європи (Нідерланди, Великобританія, Іспанія та інші) та Африки (Єгипет, Туніс, Кенія та інші).

"Гальмування роботи "зернового коридору" російською стороною триває, що не дозволяє цьому каналу експорту працювати повноцінно і утворює черги з суден. Проте вже на порядку денному стоїть питання продовження його роботи. Переговори з цього приводу почнуться орієнтовно через тиждень", – повідомили в асоціації.

Експорт зерна під час війни

22 липня 2022 року Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції по Чорному морю.

1 серпня з Одеси вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством.

26 листопада 2022 року розпочалася реалізація нової міжнародної ініціативи Grain from Ukraine, в рамках якої українське продовольство експортуватимуть до країн Африки та Азії.

У січні 2023 року саботаж РФ призвів до значного скорочення експорту зерна з України.

26 січня в Міністерстві аграрної політики та продовольства України повідомили, що добова кількість виходів завантажених суден по "зерновому коридору" з українських портів впала до антирекордного показника.

21 лютого 2023 року стало відомо про те, що Україна залучить до "зернової угоди" Миколаївський порт.

22 лютого 2023 року стало відомо про те, що Україна ініціює розгляд з Туреччиною і ООН питання про продовження зернового угоди мінімум на один рік.

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