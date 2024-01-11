Експерти відзначили, що можлива операція під чужим прапором.

Російська Федерація може знову спробувати вдатися до дестабілізації ситуації в так званому Придністров'ї, щоб створити нестабільність в Молдові. Основна мета - підірвати український експорт зерна уздовж західного узбережжя Чорного моря.

"10 січня агентство Reuters повідомило, що чорноморський порт Румунії Констанца зареєстрував 36 мільйонів метричних тонн відвантаженого зерна в 2023 році - рекордний показник - і що близько 40% цих поставок складалися з українського зерна", - зазначили аналітики Інституту вивчення війни у своєму новому звіті.

Раніше експерти ISW оцінили, що українські удари по активах Чорноморського флоту Росії змусили змінити схему дій російських ВМС і змусили російський флот перемістити деякі кораблі зі своєї головної бази в тимчасово окупованому Севастополі в Західному Криму.

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Українські удари по активах Чорноморського флоту РФ також успішно сприяли цивільному використанню Чорноморського зернового коридору України, оскільки міжнародна підтримка цього коридору продовжує зростати, попри вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи та військові погрози на її адресу. Кремль може розглядати операцію під помилковим прапором в Придністров'ї як альтернативний спосіб утримати країни від участі в українському зерновому коридорі, незважаючи на ослаблення присутності Росії в західній частині Чорного моря.

Зерновий коридор - останні новини

17 липня 2023 року Росія офіційно відмовилася від участі у так званій "зерновій угоді", в рамках якої Москва зобов'язувалася не перешкоджати експорту зерна з України. Після цього росіяни стали активно бомбити ракетами і дронами-камікадзе українські морські порти.

Однак заблокувати експорт зерна агресору не вдалося. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що з серпня 2023 року через оновлений "зерновий коридор" пройшли понад 400 суден, які експортували близько 13 мільйонів тонн української агропродукції.

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