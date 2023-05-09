В Спільному координаційному центрі в рамках "зернової ініціативи" погодили на три доби інспекцію 27 суден на вихід.
"Спільний координаційний центр погодив інспекцію 27 суден на вихід на 3 доби. Питання інспекцій вхідного флоту ще не вирішено", – повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
У відомстві зазначили, що зазвичай щоденно відбувались перевірки загалом як на вхід так і на вихід від шести до дев'яти суден.
Зерновий коридор - останні новини
18 березня укладена за участі ООН і Туреччини "зернова угода", яка розблокувала експорт української агропродукції Чорним морем в умовах війни, була пролонгована ще на 120 днів. Проте Росія систематично перешкоджає нормальному функціонуванню цієї "ініціативи", періодично блокуючи інспекції кораблів у Чорному морі.
5 травня відбулась чергова сесія переговорів щодо питання гуманітарного коридору для виконання зернової угоди, проте вона зайшла в глухий кут.
8 травня Росія вкотре заблокувала реєстрацію та проведення інспекцій вхідного флоту в межах "зернової ініціативи". Коли на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікувало 90 суден, з яких 62 – це судна, які йдуть під завантаження.
9 травня, за даними агентства Anadolu, в Туреччині заявили, що завдяки їхнім зусиллям роботу Чорноморського зернового коридору було знову відновлено.