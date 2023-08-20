Можливі переговори можуть пройти в Стамбулі.

Туреччина працює над пропозиціями щодо відновлення "зернової угоди", можливі переговори можуть пройти в Стамбулі.

Як пише Sabah, після виходу Росії з "зернової угоди" ситуація на світовому продовольчому ринку значно погіршилася.

"З тих пір, як Росія призупинила дію угоди, ціни на зерно в менш розвинених країнах зросли на 15 відсотків... Протягом місяця після того, як зернова ініціатива була припинена, в результаті бомбардувань було пошкоджено 220 тисяч тонн зерна, чого вистачило б на те, щоб прогодувати 810 тисяч осіб протягом року", - пише видання.

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Також Туреччина не вважає, що альтернатив за межами зернового коридору буде достатньо для запобігання небезпеці голоду і продовжує зусилля з відродження механізму "зернового коридору".

"Туреччина працює над проектними пропозиціями, щоб зробити коридор функціональним, щоб не викликати глобальних проблем... Заявлено, що технічні переговори між Москвою і Києвом щодо активізації коридору можуть відбутися в Стамбулі", - йдеться в статті.

Крім того, зазначає Sabah, на столі переговорів також знаходяться "пропозиції щодо більш справедливого розподілу зерна, що проходить через коридор, і віддачі пріоритету бідним країнам".

Роль Туреччини в зерновій угоді

17 липня Росія офіційно відмовилася продовжити дію "зернової угоди". Після цього ситуація в Чорному морі значно загострилася, а Міноборони країни-агресора пригрозило атакувати всі цивільні судна, що рухаються до українських портів. Крім того, російські окупанти почали атакувати українські портові потужності та зернову інфраструктуру.

У липні президент Туреччини Реджеп Ердоган зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, який відвідав його країну, і на спільній прес-конференції заявив, що наполягає на продовженні дії зернової угоди. Також Ердоган сказав, що в серпні очікує приїзду Путіна.

16 серпня в російських телеграм-каналах з'явилася інформація, що російський диктатор Путін і президент Туреччини Ердоган можуть зустрітися в останній день серпня.

Водночас західні ЗМІ повідомляли, що Росія, Туреччина і Катар готують новий договір замість "зернової угоди" без участі України. Згідно з новою угодою, Росія постачатиме зерно в бідні країни, зокрема, в Африці. При цьому Туреччина буде виступати як організатор, а Катар - як спонсор поставок.

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