Документ можуть підписати вже цими вихідними.

Російська Федерація, Туреччина та Катар готують новий договір замість "зернової угоди" без участі України.

Про це повідомляє Bild з посиланням на службове листування між Міністерствами закордонних справ і посольствами Росії та Туреччини з 21 липня по 8 серпня. Також зазначається, що Москва заздалегідь попередила Анкару про свій вихід із "зернової угоди".

Згідно з новою угодою, Росія буде постачати зерно в бідні країни, зокрема, в Африці. При цьому Туреччина виступатиме як організатор, а Катар - як спонсор поставок.

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Водночас глава МЗС Туреччини Хакан Фідан просить РФ відновити попередню "зернову угоду", щоб можна було постачати і зерно з України. Анкара пропонує організувати роботу під егідою ООН.

За даними видання, нову угоду можуть укласти цими вихідними в Будапешті. Туди вже вилетів глава Татарстану Рустам Мінніханов і прибуде президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Експорт зерна з України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у липні РФ демонстративно вийшла із "зернової угоди", після чого президент України Володимир Зеленський попередив, що експорт продовольства продовжуватимуть без участі Росії.

28 липня The Wall Street Journal писав що Путін ігнорує спроби Ердогана обговорити зернову угоду.

Згодом було оголошено тимчасові коридори для торговельних суден, що йдуть з і в українські порти.

Сьогодні, 18 серпня, до Стамбула прибуло судно Joseph Schulte, яке першим вийшло з портів Великої Одеси.

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