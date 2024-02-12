Відомство запрошує польських фермерів до України пересвідчитися, в яких умовах зараз працюють українські аграрії.

Міністерство аграрної політики та продовольства України рішуче засуджує навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні. Як повідомили у відомстві, його представники уважно спостерігають за ходом розслідування даного інциденту, очікують на швидке встановлення та покарання винних.

"Ми розуміємо, коли польські фермери відстоюють свої інтереси в цивілізований спосіб. Але цей випадок знищення української пшениці не має нічого спільного з мирними протестами ані з юридичної, ані з моральної точки зору", – наголосили в аграрному міністерстві.

У відомстві підкреслили, що вже два роки повномасштабного вторгнення українські аграрії працюють під постійними ворожими обстрілами, зазнають величезних збитків. Вони здобувають це зерно надзвичайно важко і часом ціною свого життя.

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"Міністерство аграрної політики та продовольства запрошує польських фермерів до України пересвідчитися, в яких умовах зараз працюють українські аграрії. 4 мільйони малих фермерів в Україні готові поділитися своїм досвідом з польськими колегами", - йдеться у повідомленні.

Водночас відомство висловило щиру вдячність полякам, які "допомагали і продовжують допомагати українському народу в цей важкий для нас час".

Інцидент із зерном на кордоні

11 лютого перед пунктом пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польському кордоні польські фермери висипали зерно з українських вантажівок, зрізавши пломби з вантажівок з допомогою болгарки. На місці працювала поліція, у польських фермерів та українських водіїв, чиє зерно висипали, взяли дані.

Посольство України вимагає покарати причетних до "ганебного злочину". Як повідомив посол України в Польщі Василь Зварич, посольство і генеральне консульство України в Любліні невідкладно звернулося до польської поліції з вимогою відкрити справу за фактом дій польських фермерів, які розсипали зерно з українських опломбованих вантажівок, що рухалися транзитом до Литви.

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