Конкуренції з українцями не витримують вже й фрранцузькі фермери.

Європейський союз має вжити чітких заходів щодо впорядкування імпорту українського зерна та курячого м’яса на внутрішній ринок ЄС. Про це заявив президент Франції Емануель Макрон на прес-конференції у Швеції.

"Нам потрібні дуже конкретні кроки для наших фермерів – чіткі заходи щодо імпорту з України, тому що сьогодні обсяги та якість імпорту дестабілізують європейський ринок – чи то курятини, чи то зернових", – заявив французький лідер.

Макрон також повідомив, що має плани провести переговори на цю тему з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн під час європейського саміту. Він пройде цього тижня в Брюсселі.

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Протести фермерів у Франції

Як писав УНІАН, у Франції вже кілька днів не вщухають протести фермерів. Вони вимагають від уряду посилити підтримку сільського господарства та обмежити імпорт сільгосппродукції з-за кордону. При цьому фермери діють досить агресивно і рішуче: перекривають дороги, поливають машини силовиків рідкими добривами, розкидають перегній на вулицях, спалюють фури з імпортними продуктами.

Фермери зокрема вимагають спрощення адміністративних процедур і виступають проти зростання цін на дизпаливо для тракторів, а також проти нових заборон на використання пестицидів.

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