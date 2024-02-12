Польська поліція вже відкрила провадження і розпочала необхідні процедури.

Посольство і генеральне консульство України в Любліні невідкладно звернулося до польської поліції з вимогою відкрити справу за фактом дій польських фермерів, які розсипали зерно з українських опломбованих вантажівок, що рухалися транзитом до Литви. Про це повідомив у Facebook посол України в Польщі Василь Зварич.

Він назвав вказану подію "ганебним злочином" і додав, що польська поліція вже відкрила провадження і розпочала необхідні процедури.

"Українські дипломати перебувають на прямому звʼязку з водіями зазначених вантажівок. Такі методи протестувальників не повинні толеруватися в європейській цивілізованій країні, не кажучи вже про моральну сторону цієї провокації. Тому ми вимагаємо знайти і притягнути винних до відповідальності", – вказав дипломат.

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За його словами, польські органи влади мали б рішуче відреагувати в правовому полі "на цей ганебний і образливий для українців і більшості поляків злочин і не дозволити подібних варварських дій в майбутньому".

Блокада на кордоні

Польські фермери 9 лютого розпочали загальнонаціональний страйк, який триватиме до 10 березня. 12 лютого вранці польські аграрії заблокували ще два пункти пропуску та поновили блокування на напрямку пунктів пропуску "Медика – Шегині". Ближче до обіду, за даними ДПСУ, блокаду кордону посили.

Днем раніше, 11 лютого, перед пунктом пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польському кордоні, польські фермери висипали зерно з кількох українських фур. Блокувальники зрізали пломби з вантажівок з допомогою болгарки.

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