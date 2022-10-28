З початку вересня 2022 ціна на яйця зросла з 29,91 грн за 1 дес. в середньому по Україні до 62,01 грн станом на 27 жовтня.

Закупівельні ціни на тендерах на курячі яйця стабілізувалися.

Про це йдеться в заяві Мінагрополітики та продовольства України.

"Як і очікувалось, зростання майже зупинилось – 20 жовтня середня закупівельна ціна торговельними мережами становила 59,6 грн за 1 десяток (+3 в.п. до ціни 13.10), а сьогодні (27 жовтня) ціна становить 60,1 грн за 1 десяток, що на 1 в.п. вище ціни минулого тижня", - йдеться в заяві.

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У відомстві зазначили, що виробники відновлюють поголів’я птиці задля забезпечення попиту і стабілізації ринку.

"Орієнтовно до кінця року посадять як мінімум +6,5 млн шт. птиці, що на 35-40% більше у порівнянні до поголів’я вересня. Від моменту посадки до старту повноцінного знесення яєць проходить 150 днів (5 місяців). То ж, можемо очікувати зниження ціни до економічно обґрунтованої. Ми вийшли на цінове плато, а коли збільшиться поголів’я курей-несучок, очікуємо на зниження ціни", - зазначив заступник Міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

У відомстві зазначили, що на зростання ціни вплинув сезонний попит, значне скорочення поголів’я курей та падіння виробництва, через військові дії підприємства значно скоротили або взагалі припинили свою діяльність. Через війну було частково призупинено інкубацію яйця для отримання молодняку птиці.

Найбільший відсоток падіння виробництва зафіксований у квітні 2022 року. Тоді було вироблено 3 780 млн шт. яєць що на 17,3% менше за виробництво у квітні 2021 року (4 573 млн шт.). З травня спад виробництва вийшов на плато, а починаючи з липня падіння незначно пришвидшилось (-0,7 в.п.). У вересні темп падіння зменшився, було вироблено 9 295 млн шт. яєць, що на 15,7% менше, ніж за вересень 2021 року.

Наразі зростання роздрібної ціни суттєво сповільнюється, якщо тиждень тому ціна зросла на 9 в.п., то, станом на сьогодні, з 21.10 по 27.10 ціна зросла на 4 в.п.

Ціни на яйця під час війни в Україні:

10 травня 2022 року міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявив про те, що ціни на м'ясо та яйця "злетять" у багатьох країнах через війну в Україні

У вересні директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко прогнозував, що через кілька місяців істотно підскочить вартість курячих яєць на полицях магазинів України.

10 жовтня 2022 року заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький розповів про те, коли знизяться ціни на яйця в Україні.

11 жовтня 2022 року в Мінагрополітики пояснили, що відбувається з цінами на яйця.

Станом на 21 жовтня 2022 року ціни на яйця в Україні сягали 80 гривень за десяток.

21 жовтня Антимонопольний комітет почав перевірку космічних цін на яйця.

З початку вересня 2022 ціна на яйця зросла з 29,91 грн за 1 дес. в середньому по Україні до 62,01 грн станом на 27 жовтня. При тому найбільший приріст (16% до попереднього тижня) спостерігався 07 жовтня до ціни зафіксованої 30 вересня.

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