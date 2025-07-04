Xpeng G7 отримав технології штучного інтелекту.

У Китаї надійшов у продаж електрокросовер Xpeng G7. Новинка отримала багате оснащення і великий запас ходу, пише CarNewsChina.

Зазначається, що Xpeng G7 конкуруватиме в Китаї з Tesla Model Y і Xiaomi YU7. Всього за 46 хвилин після старту попередніх продажів було оформлено 10 000 попередніх замовлень.

Габарити Xpeng G7:

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довжина - 4892 мм;

ширина - 1925 мм;

висота - 1655 мм;

колісна база - 2890 мм.

Спереду Xpeng G7 розташована роздільна оптика з вузькими світлодіодними смугами. На бампері є кілька повітрозабірників.

Задні ліхтарі виконані в новому стилі бренду "Star Ring". Також можна помітити наявність заднього спойлера.

Електрокросовер запропонують у шести кольорах кузова на вибір: темно-сірий, сріблястий, білий, чорний, бежевий і зелений. Крім цього покупці можуть замовити модель із різними варіантами колісних дисків.

Спереду розташований невеликий багажник об'ємом 42 літри. Задній багажник пропонує 819 літрів вантажного простору (2277 літрів, якщо скласти задній ряд сидінь).

В інтер'єрі розташовані п'ять сидінь, 15,6-дюймовий сенсорний дисплей і екран із доповненою реальністю замість звичної панелі приладів. Також всередині можна знайти дві бездротові зарядні панелі та потужну аудіосистему з 20 динаміками.

Xpeng G7 доступний тільки в задньопривідній конфігурації з електромотором потужністю 292 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає 6,5 секунди.

На вибір доступні акумуляторні батареї ємністю 68,5 або 80,8 кВт-год. Запас ходу становить від 577 до 702 км за циклом CLTC.

Крім цього новинка підтримує швидку зарядку 5C. Вона дає змогу отримати до 436 км запасу ходу всього за 10 хвилин зарядки.

Іншою особливістю Xpeng G7 є підтримка технологій штучного інтелекту. Вони аналізують дорожні умови попереду й адаптуються в режимі реального часу.

Базова версія електрокросовера обійдеться в 195 800 юанів (27 325 доларів). За топову модифікацію Xpeng G7 Ultra доведеться заплатити від 225 800 юанів (31 510 доларів).

Продажі Tesla знову впали - що відомо

Раніше Tesla повідомила про чергове падіння продажів своїх електромобілів. У другому кварталі компанія продала 384 122 автомобілі, що на 13,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

За словами фахівців, падіння продажів може бути пов'язане зі спірними політичними поглядами генерального директора Ілона Маска. Іншою причиною може бути застарілий модельний ряд бренду, який відлякує потенційних покупців.

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