Держава буде компенсувати витрати на страхування з бюджету.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4369-IX, який на 50% зменшує вартість "автоцивілки" для ветеранів та осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України.

"Знижка діятиме з 1 січня 2025 року – на час воєнного стану та ще рік після його завершення", – йдеться у заяві ВРУ.

Для осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни, знижка буде постійною, якщо:

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автомобіль має об’єм двигуна до 2500 см³ або електродвигун до 100 кВт;

керує машиною лише власник або особа, яка також має право на знижку;

автомобіль не використовують для заробітку (пасажирських або вантажних перевезень).

Як повідомляється, держава буде компенсувати витрати на страхування з бюджету. Порядок компенсацій визначать у Кабінеті міністрів.

"Автоцивілка" – що треба знати

Законопроєкт про компенсацію витрат за "автоцивілку" для ветеранів та осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни Верховна Рада ухвалила в цілому у квітні цього року. Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, рішення підтримали 285 народних депутатів.

Нагадаємо, на початку року з'явилася інформація про те, що з першого січня дорожні камери почали виписувати штрафи власникам транспорту, які не мають страховки на автомобіль. Однак як заявили в Департаменті патрульної поліції, інформація не відповідала дійсності.

Новини українського авторинку

В Україні стрімко зростає популярність електричних авто. За даними профільних джерел, у минулому місяці в нашій країні було реалізовано понад 1250 нових авто на акумуляторах (BEV). Таким чином, за рік попит на нові електрокари зріс більш ніж на 90%.

Найбільш популярним серед нових електромобілів виявився Volkswagen ID. UNYX. Також до трійки найпопулярніших електричних машин потрапили BYD Song Plus EV та Honda eNS1.

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