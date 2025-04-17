Законопроєкт передбачає зниження вартості автоцивілки на 50%.

Сьогодні, 17 квітня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт щодо компенсації витрат за автоцивілку для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, рішення підтримали 285 народних депутатів.

Зазначається, що законопроєкт №12295-д передбачає на постійній основі зниження вартості автоцивілки для осіб з інвалідністю внаслідок війни на 50%. Пільга поширюватиметься на транспортні засоби з об’ємом двигуна до 2 500 кубічних см або електромобілям із потужністю електродвигуна до 100 кіловат включно.

Пропонується встановити з 1 січня 2025 року протягом дії воєнного стану та 1 року після його закінчення права на компенсацію витрат на страхові премії на оплату страхових премій за внутрішніми договорами страхування з Держбюджету.

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"Крім того, пропонується надання права уряду встановлювати порядок, умови та розмір компенсації іншим категоріям осіб, які мають право на знижку 50% відповідно до закону, що забезпечує додаткову гнучкість у реалізації положень закону та можливість врахування специфічних потреб цих категорій громадян", - зазначив Железняк.

За його словами, у разі відсутності договору страхування для зазначених категорій громадян шкода, завдана ними з 1 січня 2025 року до 30 червня 2025 року, підлягає компенсації коштом централізованого страхового резервного фонду захисту потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах МТСБУ.

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