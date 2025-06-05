У травні в Україні реалізували 1257 нових автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відповідні дані наводить профільний портал УкрАвтопром.
Таким чином, якщо порівнювати з травнем минулого року попит на нові електричні авто збільшився на 93%. Якщо порівнювати з квітнем 2025-го, зростання становить 35%.
Найбільшим попитом в цьому сегменті користувались легкові авто (1238 одиниць). Якщо казати про комерційні електромобілі, то було реалізовано лише 19 авто.
ТОП-10 нових електромобілів травня:
- Volkswagen ID. UNYX – 254 одиниці;
- BYD Song Plus EV – 210;
- Honda eNS1 – 188;
- BYD Sea Lion 07 – 61;
- Zeekr 7X – 55;
- Zeekr 001 – 52;
- Audi Q4 e-tron – 52;
- Honda M-NV – 44;
- Volkswagen ID.4 – 34;
- BYD Yuan Plus – 28.
Зазначимо, що всього з початку року українці придбали понад 4,2 тисячі нових електричних авто. Це на 5% більше, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2024-го.
Ринок електромобілів – поради фахівців
Нещодавно експерти назвали найбільш надійні вживані електричні авто. Тим, хто хоче отримати баланс надійності та вартості, варто звернути увагу на такі моделі як Audi Q4 e-tron, Ford Mustang Mach-E, Nissan Ariya, Genesis GV60 та BMW i4. У списку знайшлося місце і для "бюджетної" Tesla Model 3.
А ще раніше автомобільні експерти визначили найкращу модель електромобіля. За їх словами, найкращим електрокаром є Renault 5 – відродження моделі, яку почали випускати ще у 70-ті роки.