З початку року українці придбали понад 4,2 тисячі нових електричних авто.

У травні в Україні реалізували 1257 нових автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відповідні дані наводить профільний портал УкрАвтопром.

Таким чином, якщо порівнювати з травнем минулого року попит на нові електричні авто збільшився на 93%. Якщо порівнювати з квітнем 2025-го, зростання становить 35%.

Найбільшим попитом в цьому сегменті користувались легкові авто (1238 одиниць). Якщо казати про комерційні електромобілі, то було реалізовано лише 19 авто.

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ТОП-10 нових електромобілів травня:

Volkswagen ID. UNYX – 254 одиниці;

BYD Song Plus EV – 210;

Honda eNS1 – 188;

BYD Sea Lion 07 – 61;

Zeekr 7X – 55;

Zeekr 001 – 52;

Audi Q4 e-tron – 52;

Honda M-NV – 44;

Volkswagen ID.4 – 34;

BYD Yuan Plus – 28.

Зазначимо, що всього з початку року українці придбали понад 4,2 тисячі нових електричних авто. Це на 5% більше, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2024-го.

Ринок електромобілів – поради фахівців

Нещодавно експерти назвали найбільш надійні вживані електричні авто. Тим, хто хоче отримати баланс надійності та вартості, варто звернути увагу на такі моделі як Audi Q4 e-tron, Ford Mustang Mach-E, Nissan Ariya, Genesis GV60 та BMW i4. У списку знайшлося місце і для "‎бюджетної"‎ Tesla Model 3.

А ще раніше автомобільні експерти визначили найкращу модель електромобіля. За їх словами, найкращим електрокаром є Renault 5 – відродження моделі, яку почали випускати ще у 70-ті роки.

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