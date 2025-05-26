У цей день у 2014 році Сили оборони провели операцію зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту від ворожих військ та встановили прапор України.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 27 травня Днем Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Відповідний указ №346/2025 від 26 травня оприлюднено на сайті Офісу президента.

"Ушановуючи мужність та героїзм воїнів Сил спеціальних операцій Збройних сил України, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій постановляю: Установити в Україні День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, який відзначати щороку 27 травня", - мовиться у документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Відео дня

ССО у Telegram підкреслили, що у цей день 2014 року воїни полків спецпризначення, майбутніх ССО, разом з побратимами з інших складових Сил оборони провели операцію зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту від ворожих військ та встановили прапор України.

Нагадаємо, раніше День Сил спеціальних операцій ЗСУ в Україні відзначали 29 липня.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні 21 травня відзначатиметься День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття.

Зокрема, відповідний указ президент підписав наприкінці грудня 2024 року. Відзначення такого дня передбачається з метою зміцнення єдності і злагоди Українського народу, утвердження української національної та громадянської ідентичності, сприяння вільному розвитку культурного розмаїття корінних народів і національних меншин (спільнот) України, засвідчення поваги до їх внеску у відстоювання державного суверенітету і незалежності України, у збройну боротьбу з державою-агресором.

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