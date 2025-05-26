Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 27 травня Днем Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Відповідний указ №346/2025 від 26 травня оприлюднено на сайті Офісу президента.
"Ушановуючи мужність та героїзм воїнів Сил спеціальних операцій Збройних сил України, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій постановляю: Установити в Україні День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, який відзначати щороку 27 травня", - мовиться у документі.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
ССО у Telegram підкреслили, що у цей день 2014 року воїни полків спецпризначення, майбутніх ССО, разом з побратимами з інших складових Сил оборони провели операцію зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту від ворожих військ та встановили прапор України.
Нагадаємо, раніше День Сил спеціальних операцій ЗСУ в Україні відзначали 29 липня.
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Як повідомляв УНІАН, в Україні 21 травня відзначатиметься День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття.
Зокрема, відповідний указ президент підписав наприкінці грудня 2024 року. Відзначення такого дня передбачається з метою зміцнення єдності і злагоди Українського народу, утвердження української національної та громадянської ідентичності, сприяння вільному розвитку культурного розмаїття корінних народів і національних меншин (спільнот) України, засвідчення поваги до їх внеску у відстоювання державного суверенітету і незалежності України, у збройну боротьбу з державою-агресором.