Комунальний безлад. Чому замерзає Світловодськ

Проблеми з початком опалювального сезону (точніше, з його відсутністю) розпочались у Світловодську не один тиждень тому. Через заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» СП ТОВ «Світловодськпобут» не змогло отримати номінацію на газ і вчасно розпочати опалювальний сезон у 50-тисячному місті. 15 листопада підприємство «Світловодськпобут» уклало договір реструктуризації заборгованості з «Нафтогазом» та отримало номінацію на газ. А 18 листопада розпочали роботу всі шість котельних комунального підприємства.

Однак тут більш відчутними стали технічні проблеми: через тотальну зношеність мереж централізованого теплопостачання один за одним почали виникати пориви. У зв’язку з цим, 24 листопада у місті оголосили надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня.

«Після отримання номінацій на газ відбувся технологічний процес запуску опалення у Світловодську. Однак запуск розпочався зі значним запізненням, відбулося багато поривів тепломережі», - зазначив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь і додав, що оперативний штаб контролює всі роботи з відновлення теплопостачання у житлових будинках і закладах соціальної сфери Світловодська.

Наразі у місті триває ліквідація локальних поривів тепломереж ще на дев'яти ділянках.У цьому місцевим комунальникам допомагають працівники аварійної бригади з Кременчука, Кременчуцької ГЕС і заводу «Залізобетонних виробів» Дніпроенергобудпрому, а також підрозділи управління ДСНС України у Кіровоградській області.

У Кіровоградській ОДА запевняють, що всі шість котелень підприємства «Світловодськпобут» наразі працюють у сталому режимі.Крім того, місцева влада наголошує, що у цілодобовому режимі в місті працюють сім пунктів обігріву з польовими кухнями, де усі охочі можуть зігрітись та випити гарячого чаю.

Заданими рятувальників, у середу, 27 листопада, у 129 багатоквартирних житлових будинках міста вже було налагоджено теплопостачання, ще в 117 – велись роботи по заповненню систем теплоносієм.

Натомість самі мешканці Світловодська продовжують масово скаржитися у соцмережахна відсутність тепла у квартирах, плісняву на стінах та сирість у приміщеннях. Люди обурені. Адже відновити теплопостачання їм обіцяють уже близько двох тижнів, та ситуація не змінюється, а морози на вулиці сильнішають.

«Спочатку ми грілися каміном в одній кімнаті. Поки не було морозів, то температура трималася 18-16 градусів, згодом почала опускатися. І я зрозуміла, що починаємо хворіти», - розповіла УНІАН мешканка змерзлого Світловодська Ганна Курусь.

За її словами, і її багатоповерхівці, попри розповіді влади, що тепло в будинки вже дають, навіть не запустили воду в систему. Тож очікувати на тепло найближчим часом не варто.

Ганна Курусь розповідає, що багато містян почали грітися електрообігрівачами, і це призвело ще й до непоодиноких відключень світла через велику напругу в електромережі.

Жінка додає, що зігріватися допомагають лише дружні стосунки між людьми та бажання підтримувати один одного. «Мій хороший знайомий запропонував пожити в нього у приватному будинку, де є груба на дровах. Зараз містяни об’єднуються, і ті, хто мають індивідуальні газові котли чи груби,запрошують інших в гості…», - говорить пані Ганна.

У вівторок, 26 листопада, містяни зустрілися із приватними підприємцями Світловодська, які займаються встановленням опалювальних котлів. Громада домовляється про можливість встановлення модульних котелень, які б опалювали дитячі садки, школи та лікарні. Адже, наприклад, місцеві школярі перебувають на вимушених канікулах п’ять тижнів. В школах займаються лише учні 9-х та 11-х класів. Всі навчальні приміщення, в яких вони перебувають, вимушено опалюються електрообігрівачами. Відновити повноцінне навчання планують 29 листопада. Але лише у разі, якщо відповідні служби встигнуть упоратися із ліквідацією проривів.

За фактом зриву опалювального сезону 2019-2020 років у Світловодську правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Зокрема, прокуратура перевіряє, чи мало місце привласнення коштів місцевими комунальними службами чи владою міста.

«Відомості про це внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею «Зловживання повноваженнями посадовою особою юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки». У межах досудового розслідування перевіряється причетність службових осіб спільного підприємства ТОВ «Світловодськпобут» до можливого привласнення коштів, отриманих від споживачів теплової енергії за надання відповідних послуг. В рамках слідства також перевіряється причетність до вказаних протиправних дій посадових осіб органу місцевого самоврядування та виконавчого комітету», – розповівперший заступник керівника обласної прокуратури Володимир Рубан.

Тим часом, на 74-й позачерговій сесії депутати Світловодської міської ради висловили недовіру і достроково припинили повноваження міського голови Валентина Козярчука. Таємним голосуванням таке рішення підтримало 23 обранці із 33 депутатів. Наразі повноваження міського голови виконує секретар міськради Юрій Сапянов. У середу він із заступником міського голови перебував на місці ремонту тепломережі, тому ситуацію не коментував.

У свою чергу, директор підприємства «Світловодськпобут» Сергій Московський категорично заперечує свою причетність до зриву опалювального сезону. Натомість говорить, що винна міськрада,яка три роки тому встановила завідомо збитковий тариф на теплопостачання. За його словами, працівники підприємства, які не отримували зарплату протягом кількох місяців,уже почали звільнятися.

Варто зазначити, що ситуація у Світловодську не є якимось винятком для регіону. Це, скоріше, системна проблема. Зокрема, у вівторок, 26 листопада, через старі комунікації схожа ситуація виникла й у самому Кропивницькому. В місті без опалення залишилося 237 житлових будинків, а також 6 дитячих садків, 5 шкіл та 7 лікарень. У міськраді обласного центру запевнили, що ліквідувати аварію вдалося швидко і зараз тепло подається в усі житлові будинки та заклади соціальної сфери.

Тетяна Пташник