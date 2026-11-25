Внаслідок обстрілів РФ тимчасово окупована Запорізька АЕС втратила зовнішнє живлення.

Росія атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури України, внаслідок чого нові знеструмлення зафіксували у п'яти областях. Найскладнішою ситуація залишається на Запоріжжі та Дніпропетровщині, повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов на брифінгу.

"Цієї ночі та вранці Росія знову атакувала об’єкти енергетики. Під ударом опинилися електростанції, підстанції систем передачі та розподілу електроенергії. Внаслідок атак зафіксовано нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Харківській областях", - сказав він.

За його словами, внаслідок ворожих обстрілів тимчасово окупована Запорізька АЕС втратила зовнішнє живлення та перейшла на живлення від дизель-генераторів. Це вже 17-та від початку року втрата зовнішнього живлення станції.

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Найскладнішою на ранок залишається ситуація у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Внаслідок ворожих атак пошкоджено значну кількість важливих для електропостачання регіонів енергооб’єктів.

Крім того, щоб уникнути аварій через перевантаження обладнання, додатково застосовуються мережеві обмеження. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Ситуація в енергетиці України - останні новини

25 листопада у частині областей цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії. Для всіх категорій споживачів діятимуть графіки погодинних відключень від 0,5 до 3 черг (що відповідає тривалості відключень від 2 до 12 годин). Для промисловості передбачені графіки обмеження потужності.

Газета Foreign Policy писала, що Україна прискорено розбудовувала децентралізовану енергетику. Однак перехід до стійкої енергосистеми йде значно повільніше, ніж того вимагають зима та війна.

Протягом минулого тижня Росія 100 разів цілеспрямовано атакував енергетику України та її нафтогазовий сектор. Перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов тоді повідомляв, що за цей період зафіксували 224 інциденти. Ці атаки призвели до пошкодження енергетичної та нафтогазової інфраструктури.

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