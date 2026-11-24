Відключення складатимуть від 0,5 до 3 черг, що відповідатиме обсягам від 2 до 12 годин на добу.

У середу, 25 листопада, у частині областей цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії, повідомили в "Укренерго".

Для всіх категорій споживачів діятимуть графіки погодинних відключень від 0,5 до 3 черг (що відповідає тривалості відключень від 2 до 12 годин). Для промисловості передбачені графіки обмеження потужності.

Причиною обмежень є триваюча збройна агресія Росії, яка систематично атакує об’єкти генерації та передачі енергії дронами та ракетами. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам.

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Актуальні графіки відключень радять перевіряти на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу.

Оновлено о 21:17

Графіки відключень – Полтавська область

У Полтавській області завтра, 25 листопада, вимикатимуть електроенергію протягом усієї доби. Найбільше в регіоні електроенергії не буде у підчерзі 4.2 – 9,5 години, а найменше відключень у підчергах 5.2 та 6.1 – по 7 годин.

Періоди відключень за чергами:

1.1 – 00:00–02:00, 07:00–09:00, 13:00–16:00, 19:00–21:00;

1.2 – 00:30–02:30, 07:30–09:30, 13:30–16:30, 19:30–21:30;

2.1 – 02:00–03:00, 08:00–10:00, 14:00–17:00, 20:00–22:00;

2.2 – 02:30–03:30, 08:30–10:30, 14:30–17:30, 20:30–22:30;

3.1 – 03:00–04:00, 09:00–11:00, 15:00–18:00, 21:00–23:00;

3.2 – 03:30–04:30, 09:30–12:30, 15:30–18:30, 21:30–23:30;

4.1 – 04:00–05:00, 10:00–13:00, 16:00–19:00, 22:00–24:00;

4.2 – 04:30–06:30, 10:30–13:30, 16:30–19:30, 22:30–24:00;

5.1 – 05:00–07:00, 11:00–14:00, 17:00–20:00, 23:00–24:00;

5.2 – 06:00–07:30, 12:00–14:30, 17:30–20:00, 23:30–24:00;

6.1 – 06:00–08:00, 12:00–15:00, 18:00–20:00;

6.2 – 00:00–00:30, 06:30–08:30, 12:30–15:30, 18:30–20:30.

Графіки відключень – Львівська область

Для півчерг 4.2, 5.1 та 6.2 у Львівській області вимкнення світла завтра, 25 листопада, не передбачені. Решту абонентів вимикатимуть лише один раз на строк від 1,5 години до 3,5 години на добу.

Графіки відключень – Хмельницька область

За розпорядженням НЕК "Укренерго" завтра, 25 листопада, у Хмельницькій області будуть також застосовані графіки погодинних відключень. Найбільше відключень буде у підчергах 2.2 та 6.2 – електроенергію там вимикатимуть тричі на добу, тоді як в усіх інших підчергах світло вимикатимуть двічі.

Стан енергосистеми України – головні новини

Нагадаємо, що протягом минулого тижня росіяни 100 разів цілеспрямовано атакували українську енергетику та нафтогазовий сектор. Перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов повідомив, що за цей період було зафіксовано 224 інциденти. Ці атаки призвели до пошкодження енергетичної та нафтогазової інфраструктури.

20 листопада енергетичний експерт Геннадій Рябцев розповідав, що Україна продовжує постачати електроенергію за кордон. За його словами, зупинка експорту не "додасть" світла регіонам, де запровадили відключення, оскільки проблема не в генерації, а в передачі і розподілі електроенергії.

Водночас, за даними ЗМІ, Україна прискорено розбудовувала децентралізовану енергетику, але перехід до стійкої енергосистеми йде значно повільніше, ніж того вимагають зима та війна.

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