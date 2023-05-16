Атака на російське пальне в Україні: як відреагують ціни на АЗС

Уряд нарешті спробував заборонити постачання в Україну пального, яке має російське походження. Попри війну і санкції деякі трейдери продовжували купляти дешеві рашистські нафтопродукти. УНІАН дізнавався, чи перестануть наші автомобілісті заправлятися горючим окупантів та скільки буде коштуватиме пальне на АЗС.

Кабінет міністрів нарешті прийняв довгоочікуване рішення, яке має позбавити Росію можливості заробляти на непрямих поставках пального в Україну. Звучить дико, але факт: не дивлячись на п’ятнадцять місяців жорстокої російської агресії проти нашої країни, попри чисельні санкції, заборони та ембарго, паливо російського походження все одно потрапляло до Європейського союзу, у Туреччину та інші країни, а звідти і на український ринок під виглядом ресурсу "невизначеного походження".

"Відтепер паливо невизначеного походження (читати – "із РФ") не зможе потрапити на український ринок. Це ще один вагомий крок для захисту наших національних інтересів та суверенітету", - повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

Власники АЗС та експерти називають заборону уряду серйозним кроком до справжнього очищення вітчизняного ринку від нафтопродуктів з РФ, але попереджають, що зникнення з ринку дешевих російських ресурсів може вплинути на ціни пального в Україні.

"Ми певні, що для російських товарів не має лишитись жодної можливості, а жодна копійка українця не повинна бути використана агресором для підтримки його економіки", - зазначив очільник Нафтогазової асоціації України Ярослав Старовойтенко.

Як російські нафтопродукти продовжують обходити міжнародні санкції

До початку повномасштабної війни дикої російської орди проти нашої країни левова доля нафтопродуктів – 70 відсотків, йшла до нас напряму із Росії та Білорусі. Але з лютого минулого року вітчизняний паливний бізнес зробив майже неможливе – повністю переорієнтувався на європейський ринок. Також країни ЄС у кілька етапів за останній рік суттєво обмежили постачання російської нафти та нафтопродуктів на свій ринок, запровадивши санкції.

Із часом ворог знайшов лазівки, які дали йому змогу знову почати "заливати" своїми кривавими енергоресурсами країни Європи, звідки імпортує більшість пального і наша країна. У подальшому Євросоюз має намір закрити шпаринки, завдяки яким нафтопродукти з РФ через треті країни просочуються на спільний ринок. Цим же шляхом має йти і Україна.

Як розповів агенції УНІАН кандидат економічних наук Олександр Хмелевський, незважаючи на російську агресію та запроваджені санкції, на наш ринок продовжує надходити паливо російського походження.

"Російське паливо постачається в Україну за схемою реекспорту з Польщі, країн Балтії, Туреччини, тощо. Росія зараз постачає нафту та нафтопродукти в Туреччину, Індію, Єгипет, Марокко, Об'єднані Арабські Емірати, тощо, а звідти вже нафтопродукти потрапляють до Європи, як пальне, виготовлене не в Росії, а в інших країнах, які не перебувають під санкціями", - сказав економіст.

При цьому російське пальне продається з суттєвим дисконтом по відношенню до нафтопродуктів з інших ринків.

"Такий дисконт призвів до активізації нафтотрейдерів, які за додатковий прибуток готові йти на ризик й працювати з підсанкційними товарами", - пояснив експерт.

Специфіка вітчизняного ринку

Наразі наш національний ринок буквально "залитий" пальним сумнівного виробництва. Але найбільше всього запитань до походження імпортного скрапленого газу.

Засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін розказав у коментарі УНІАН, що розрив у цінах між легальним європейським автогазом і "міксованим" російським продуктом складає шість-сім тисяч гривень за тонну, а це майже третина від ціни.

"Багато великих легальних гравців ринку, які не можуть плямувати свою репутацію російським ресурсом, були ініціаторами постанови Кабміну, бо купують дорожчий європейський ресурс. В той же час, інша частина ринку, яка є не дуже сумлінною перед українським суспільством, спокійно торгували російським пальним, яке дешевше, і отримували високу маржу", - пояснив він.

При цьому експерти не можуть точно порахувати, яка точна доля автогазу російського походження надходить на ринок, бо мережі АЗС, які цим займались, не афішують данні по своїй торгівлі.

Льоушкін, до речі, оцінює цю російську частку на рівні не менше половини всього ринку.

"Великі мережі не могли собі дозволити зруйнувати свій імідж торгівлею російським пальним. Бо не можна одночасно, наприклад, збирати на безпілотники для ЗСУ, і купувати російський газ", - додав він.

Рішення уряду про заборону імпорту

Постановою про заборону імпорту в Україну пального невизначеного походження Кабінет міністрів намагається, окрім обмеження обсягів потрапляння російського горючого в Україну, також додатково диверсифікувати поставки.

Експерт Хмелевський зазначив, що вже зараз вітчизняні нафтотрейдери активізують поставки в Україну пального від відомих європейських виробників. Вже надійшла перша партія дизпалива від польського нафтового концерну Orlen. Також укладені угоди на поставку пального з американською компанією Exxon mobile.

Проте, на думку експерта, рішення Кабміну не зможе завдати суттєвої шкоди постачальникам, які через посередників працюють з російськими нафтопродуктами та автомобільним газом.

"Ті постачальники, які завозять до України російське пальне, на митниці надають сертифікати походження товару, де замість Росії вказані транзитні країни. Крім того, часто російське пальне змішується з пальним, виготовленим в інших країнах, і оформляється сертифікат походження відповідних країн. Тому виявити, що дане пальне саме російське, буде практично неможливо", - пояснив Хмелевський в коментарі УНІАН.

Вітчизняні бізнесмени та експерти звертають увагу, що до повномасштабної війни український ринок для Росії завжди був преміальним "лакомим шматком".

Льоушкін вважає, що росіяни будуть продовжувати всіма силами придумувати нові схеми постачання, щоб обійти введену заборону і "не відпустити" український ринок.

Як можуть змінитись ціни на пальне

Десь на кінець зими ціна зрідженого газу в Україні впала на двадцять відсотків відносно осінніх розцінок, а потім до середини травня ще знизилась на десять відсотків і наразі складає десь 21,8 гривень за літр.

Бізнесмени та експерти вважають, що здешевлення відбулося саме через збільшення частки ресурсу російського походження. У цьому зв’язку вони допускають можливість деяких коливань цін в якості реакції на рішення Кабінету міністрів, але незначних.

"Ціна на автогаз може зрости на одну гривню за літр, і то більше через простої на кордоні, ніж через "атаку" на російський ресурс. Єдине, що можна гарантувати, – це те, що зростання буде мінімально можливим, адже конкуренція на роздрібному ринку лишається дуже гострою, і ніхто не дасть сусіду заробити зайву копійку", - вважає експерт Консалтингової групи "А-95" Артем Куюн.

Щодо дизельного пального, то, на його думку, а ні по цінах, а ні по фактичній присутності російського пального в Україні ситуація не зміниться. Його вартість залишиться в межах 45 гривень за літр. Адже основне джерело надходження російського дизелю на вітчизняний ринок – це країни Чорного та Середземного моря. І тут до сертифікатів постачальників, наприклад, з Єгипту, Туреччини та Марокко виникають великі сумніви.

Власник АЗС "Прайм" Дмитро Льоушкін так само вважає, що ціни на дизельне пальне і бензин ближчим часом не зміняться, бо прийнята урядом постанова не зачіпає джерел їх постачання.

До речі, деякі мережі АЗС навпаки на останній тиждень десь на дві гривні зменшили вартість бензину марки А-95 - до 47 гривень за літр. Проте вартість автогазу, за прогнозами експертів, може вирости.

"Ціни на автогаз виростуть приблизно на 3-4 гривні за літр через введення постанови, коли всі перейдуть на легальний європейський автогаз, без домішок", - сказав Льоушкін.

Щоб суттєво перекрити потрапляння нафтопродуктів з терористичної Росії на наші АЗС Україна має значно обмежити торгівлю з такими країнами, як Індія, Туреччина та Єгипет, звідки до нас надходить багато російського дизелю. Проте, очевидно, що українська влада навряд чи зараз на це наважиться, особливо, зважаючи на те, яким важливим гравцем є Туреччина в зерновій угоді між Україною та Росією.

Вітчизняні автомобілісти, яким не байдуже, що на 15 місяці кривавої війни рашистів проти нашої країні вони можуть заливати у свої баки російське пальне, мають розуміти, що відносно нижча ціна горючого на деяких АЗС може бути ознакою російського сліду.

Якщо власники цих заправок нехтують своєю моральної відповідальністю заради високих прибутків у часи жахливої війни, то споживачі самі мають показати непорядним трейдерам своє відношення до такого "продукту".

Ганна Бредіхіна