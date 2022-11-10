Окупанти вигадали фейк про евакуацію з Миколаєва.

У Центрі протидії дезінформації попередили про російську інформаційно-психологічну операцію щодо евакуації українців з великих міст у разі блекауту.

Дезінформаційна кампанія РФ почалась з посилання на The New York Times, повідомляється на сторінці ЦПД у соціальній мережі Facebook.

5 листопада на сайті з'явився матеріал "Київ готується до тотальної евакуації на випадок відключення електропостачання", побудований на коментарях голови департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука.

Відео дня

Відзначається, що в самому тексті немає його цитат зі згадкою про плани організованої та неминучої евакуації 3 мільйонів киян.

"Система цивільного захисту має бути готовою до різних варіантів, але це не означає, що ми зараз готуємося проводити евакуацію", - відзначив Ткачук.

У ЦПД кажуть, що російські ЗМІ продовжили кампанію та вигадали фейк про евакуацію миколаївців. Його вже спростував голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Відключення світла в Україні

Останнім часом росіяни посиленно атакують об'єкти критичної інфраструктури на території України.

Внаслідок масованих ударів в Україні ввели планові відключення електроенергії. Крім того, у Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що таким чином Росія намагається чинити "енергетичний геноцид".

Сполучені Штати Америки обговорюють з союзниками і партнерами можливості допомоги Україні, у разі виникнення "блекауту".

Вас також можуть зацікавити новини: