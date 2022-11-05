Влада Києва готова до різних сценарії розвитку подій: зроблені запаси палива, води та їжі.

Через обстріли з боку російських окупантів не виключено, що Київ може поринути в повний блекаут, а також залишитися без тепла, води та звʼязку.

В ефірі телемарафону міський голова Києва Віталій Кличко наголосив, що у більшості випадків без електропостачання не може відбуватися процес водопостачання, фільтрації води та виводу каналізаційних стоків з квартир киян.

"Якщо не буде водопостачання? Цей напрямок ми також прорахували: розвезення води, роботу бюветів... на ті випадки, коли зможе повторитися ситуація, коли водопостачання зникне. Ми не виключаємо в умовах війни додаткової агресії росіян на пункти доставки води, тому потрібно готуватися", – зазначив мер.

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Кличко закликав містян мати запаси питної та технічної води, їжі, автономні зарядні пристрої та теплі речі.

"Ми прораховуємо різні сценарії. Тому закликаю кожного з мешканців також прорахувати різні сценарії, які можуть відбуватися і до яких вкрай важливо бути готовими", – сказав він.

Водночас міський голова наголосив, що води для доставки по усіх районах Києва достатньо, зокрема у бюветах, до яких підключені електрогенератори. Він уточнив, що також зроблений запас палива для цих електрогенераторів, а у райони, де бюветів немає, воду підвозитимуть за графіком у цистернах.

За словами Кличка, міська влада також готова до ймовірності відсутності тепла у столиці.

"Школи та дитячі садки, де було зроблено енергозабезпечення за новими технологіями, і де є генератори, можуть працювати як пункти обігріву, де можна бути зігрітися, отримати необхідну допомогу, їжу, напої. Ми зараз цим займаємося, і кількість цих пунктів буде тисяча як мінімум", – додав мер.

Також Кличко не виключив можливість відсутності у столиці одночасно електроенергії, води та тепла у разі нових атак агресора.

"Ми робимо усе, щоб цього не було. Але наші вороги роблять усе для того, щоб місто було без тепла, без води, без енергопостачання... Тому потрібно бути готовими. Ми не виключаємо, ми прораховуємо різні сценарії... Зроблений запас палива, дизельного палива, запас електрогенераторів, їжі, питної води, пункти обігріву, медичні установи повинні працювати. Ми готові до різних сценаріїв", – зауважив він.

Відключення світла у Києві

Через російські удари по обʼєктах критичної інфраструктури в Україні запровадили аварійні та стабілізаційні відключення електроенергії. Винятком не стала і столиця.

Внаслідок таких відключень кияни масово скуповують газові балони та пальники, щоб мати можливість готувати їжу. У КМДА мешканців столиці попередили, що некоректне використання цих балонів може призводити до збільшення кількості пожеж.

Як повідомлялося раніше, в результаті обстрілів у Київській області працює лише один з чотирьох потужних трансформаторів. Колишній міністр енергетики та вугільної промисловості України Іван Плачков пояснив, що трансформатор доводиться вимикати, щоб не дати йому перевантажитись та вийти з ладу.

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