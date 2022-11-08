В Укренерго зазначили, що збільшується споживання електроенергії через похолодання.

Українців попередили про нові відключення електрики у вівторок, 8 листопада. Світла не буде в Києві та ще семи областях.

В "Укренерго" повідомили, що крім планових відключень ввели аварійні, тому що збільшується споживання електроенергії через похолодання. Відключення стартували з 9:30.

Світла сьогодні не буде в наступних регіонах:

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Київ;

Київська область;

Чернігівська область;

Черкаська область;

Житомирська область;

Сумська область;

Харківська область;

Полтавська область.

"Додаткові обмеження споживання необхідні тому, що через похолодання зростає споживання електроенергії, що призводить до збільшення навантаження на обладнання та дефіциту електроенергії в енергосистемі. Виникає загроза аварій, не менш складних, ніж ті, що трапилися через обстріли ворога", - йдеться в повідомленні.

Крім того, планові графіки відключень світла продовжують діяти в Україні. Також в компанії запевнили, що ремонти ведуться цілодобово та просять українців економити електроенергію.

Вимкнення світла в Україні - що відомо

Російська Федерація напередодні зими вирішила занурити Україну в темряву і змусити українців мерзнути. У зв'язку з цим окупанти б'ють по об'єктах енергетичної інфраструктури. Так, з 10 по 12 жовтня росіяни пошкодили 30% енергетичних об'єктів. На цьому атаки не завершилися.

22 жовтня російські окупанти атакували кілька областей, після чого без світла залишилися Кіровоградська, Рівненська, Хмельницька та Волинська області, а 27 жовтня армія РФ вдарила по енергетичну інфраструктуру Київській області.

При цьому українців закликали економити електрику і не навантажувати електромережу. Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук зазначив, що аварійні відключення світла триватимуть ще два тижні.

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