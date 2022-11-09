США обговорюють з союзниками і партнерами можливості забезпечення України спецтехнікою в умовах продовження завдання Росією ударів по критичній інфраструктурі.
Як заявив під час брифінгу речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, якого цитує "Укрінформ", йдеться про підтримку в умовах "блекаутів", які охопили значну частину країни.
"Я можу сказати, що це обговорюється з точки зору того, як США, союзники та партнери можуть допомогти", - зазначив Райдер.
За його словами, розглядаються, зокрема, можливі поставки генераторів, засобів для очищення води, обігрівачів тощо.
9 листопада по всій Україні плануються віялові відключення світла
У середу, 9 листопада, світло вимикатимуть у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях. Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються.
Директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко попередив, що в Україні ситуація з відключеннями світла протягом осінньо-зимового періоду буде складною.
За його словами, в деяких регіонах аварійних і планових відключень може бути більше.
Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що не виключає ймовірність того, що столиця може залишитися без тепла, води і зв'язку.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відзначив, що влада розглядає усі можливі сценарії блекауту.