Розглядаються, зокрема, можливі поставки генераторів, засобів для очищення води, обігрівачів тощо.

США обговорюють з союзниками і партнерами можливості забезпечення України спецтехнікою в умовах продовження завдання Росією ударів по критичній інфраструктурі.

Як заявив під час брифінгу речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, якого цитує "Укрінформ", йдеться про підтримку в умовах "блекаутів", які охопили значну частину країни.

"Я можу сказати, що це обговорюється з точки зору того, як США, союзники та партнери можуть допомогти", - зазначив Райдер.

За його словами, розглядаються, зокрема, можливі поставки генераторів, засобів для очищення води, обігрівачів тощо.

9 листопада по всій Україні плануються віялові відключення світла

У середу, 9 листопада, світло вимикатимуть у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях. Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються.

Директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко попередив, що в Україні ситуація з відключеннями світла протягом осінньо-зимового періоду буде складною.

За його словами, в деяких регіонах аварійних і планових відключень може бути більше.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що не виключає ймовірність того, що столиця може залишитися без тепла, води і зв'язку.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відзначив, що влада розглядає усі можливі сценарії блекауту.

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