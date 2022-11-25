Блекаут в Україні: як його переживають в регіонах

23 листопада Росія здійснила масовану ракетну атаку по об’єктах критичної інфраструктури України. Це призвело до відключення електроенергії для майже усіх споживачів в Україні. УНІАН дізнавався, як українці живуть в умовах блекауту – без світла, води, опалення та зв’язку.

Одеса: Черги до банкоматів та по шаурму

У середу Одеса, як і більшість українських населених пунктів, занурилася у темряву. Завмерли знеструмлені трамваї та тролейбуси, їхніми "заручниками" на багато годин стали водії, які просто не могли кинути транспорт… Без електрики залишилися лікарні, пологові будинки, держоргани та комунальні організації. Закрилися майже всі супермаркети, на генераторах працювали тільки деякі "точки". Зокрема, магазинчики, міні-пекарні, "будочки" з пиріжками, які блискавично розпродували воду, інші напої, хліб та ковбасу…

Окремим підприємцям за лічені години вдалося збути за завищеними цінами навіть товар, який не розпродувався місяцями. Паніки додавала відсутність зв'язку: разом з електрикою майже по всьому місту "померли" мобільний зв'язок та інтернет.

Не обійшлося без неприємних історій. Як розповів УНІАН одесит Ігор, учора він приїхав до сестри, яка проживає у висотці на Французькому бульварі.

"Сестра живе на 18 поверсі… Встиг зайти в ліфт, проїхав кілька поверхів і… застряг. Так просидів кілька годин у темній кабіні", – розповів городянин.

Втім, багато одеситів, всупереч мороку, вирушили гуляти, а деякі вирішили "пересидіти" в кафе під гул генераторів.

Пізно ввечері у деяких мікрорайонах вдалося відновити подачу тепла та води, проте 24 листопада переважна кількість городян залишалася без світла. У мерії повідомили, що у місті відновлено електроживлення об'єктів критичної інфраструктури. Однак для зменшення навантаження на енергосистему громадський електротранспорт поки що не працюватиме. Також вдалося запустити десять із одинадцяти великих котелень. Але більшість малих котелень, на ранок 24 листопада, не були запущені через відсутність електропостачання.

За словами прес-секретаря регіонального главку ДСНС Марини Мартиненко, на Одещині вже функціонує 216 "пунктів незламності", з яких 55 розгорнули самі рятувальники.

"Вже другу добу до нас йдуть люди. Дуже багато людей. Можна зарядити мобільні пристрої, тут є гарячі напої, інтернет. Для дітей обладнано спеціальні куточки, де можна погратись, помалювати… Також з ними працюють психологи", - розповіла Мартиненко.

Проте в Одесі таких пунктів явно не вистачає, намети ДСНС працюють цілодобово, однак переповнені пенсіонерами, жінками з дітьми… Та й дістатися до них можуть не всі – дуже великі відстані потрібно подолати. Плюс частина аналогічних пунктів, які напередодні обіцяли чиновники, поки що не функціонують – 24 листопада їхнє "відкриття" було лише номінальним…

Допомогти населенню намагаються певні бізнесмени. Наприклад, підзарядити телефони можна в деяких супермаркетах "Сільпо", які обладнали для городян "роз'єми" для гаджетів. Пускають до себе філії "Розетки", деякі АЗС… Звичайно, всюди черги – у "пункти незламності", банкомати, бювети і навіть за шаурмою.

При цьому окремі підприємці вирішили підзаробити: пускають на підзарядку за гроші. А, наприклад, одна з готельних мереж, готелі якої працюють на генераторах, надає послуги у вигляді коворкінгу, а також здає номери під міні-офіси.

У п’ятницю зранку ситуація в Одесі залишається складною. Зокрема призупинив роботу електротранспорт. Таке рішення ухвалили задля економії електроенергії.

У Львові не курсує електротранспорт, а таксисти підняли ціни вдвічі

Львів також пережив блекаут після ворожої атаки 23 листопада. Росіяни випустили по Львівській області п'ять ракет, три з яких збили сили ППО. Проте дві все ж влучили в електропідстанцію. Цей об‘єкт опинявся під ударами росіян і раніше. Як наслідок – 1,5 млн абонентів Львівського, Яворівського та Червоноградського районів залишилися без електрики, води та тепла.

Львів’янка Тетяна живе в одному з найбільших спальних мікрорайонів міста – на Сихові. Її будинок обладнаний електроплитами, тож зрозуміло, що відімкнення електроенергії для неї ще те випробування.

"Але ми вже готові до цього після попередніх ракетних ударів. Тож придбали туристичну газову плиту, аби хоч чаю зробити чи розігріти їжу дітям, настільну лампу на акумуляторі, кілька ліхтарів, бо свічки не дуже безпечно, коли в хаті є малі діти чи домашні тварини. Купили теплий домашній одяг, кілька пледів – так і гріємося, якщо світла немає кілька годин. До того ж маємо тижневий запас питної та технічної води – бутлі тримаємо на балконі", - ділиться з УНІАН практичними порадами жінка.

І хоч вже наступного дня практично усі абоненти були заживлені, у Львові та області застосовують усі види відключення електроенергії – аварійне, погодинне та планове. Тож одні споживачі можуть сидіти без світла до години часу, інші ж – по 4-5 годин.

"У нас в четвер не було світла від 7 години ранку до 15:00, потім дали на кілька годин і ввечері знову вимкнули, - ділиться з УНІАН львів'янка пані Оксана, яка живе у центрі. - А от у сестри, яка проживає в іншому районі, світло вимикали лише раз, та й то на півгодини. Чому одним вимикають постійно, а іншим практично ні – я не розумію".

Проте відсутність світла у помешканнях львів'ян – не єдина проблема. Адже разом із ним одразу зникає мобільний зв'язок, бо вежі мобільних операторів теж залежать від електропостачання.

Також у Львові вже другий день не курсують трамваї та тролейбуси. Тож львів'янам довелося пересісти на маршрутки, яких критично бракує.

"Дістатися у годину пік на роботу чи додому – справжній квест. Доводиться по півгодини мерзнути на зупинці (бо автобуси настільки переповнені, що просто не зупиняються). А потім, якщо таки пощастить, впхатися в нього", - каже львів’янка Надія Грабар.

Натомість такий колапс – справжній рай для таксистів. Якщо раніше середня вартість проїзду по Львову була 130-150 гривень, то тепер таксисти беруть не менше 300.

"Я вчора запізнювалася в університет, - розповідає студентка-медик Мар'яна. – Трамваї не їздили, в маршрутку не впхатися, довелося викликати таксі. То якщо раніше така поїздка мені коштувала 110-120 гривень, то тепер довелося заплатити 180. І це лише по центру! А що вже казати, якщо комусь треба їхати з одного кінця міста в інший".

Тим часом місцева влада говорить, що готова до таких критичних моментів упродовж всієї зими. Міський голова Львова Андрій Садовий попередив: не виключено, що світла у місті може не бути по кілька днів.

Усі об’єкти, які забезпечують життєдіяльність області, обладнують додатковими захисними екранами від можливих ударів. А на випадок екстрених ситуацій усі вони мають дизель-генератори.

Також на Львівщині розгорнули 45 "Пунктів незламності". Якщо тривалий час не буде електро-, газопостачання чи зв‘язку, тут можна погрітися, попити чогось теплого, зарядити мобільний телефон, вийти з близькими на зв‘язок.

Поза тим, зараз у Львові працює 18 пунктів обігріву. Якщо ж ситуація погіршиться, то планують відкрити ще 192. Вони вже готові до роботи, кажуть у міській раді.

Школи і садочки наразі працюють у звичному режимі. У разі, якщо світла не буде добу, освітні заклади перейдуть на інший режим роботи.

А коли у домівках відновлять електропостачання, львів'янам радять вмикати прилади поступово – починати з тих, які мають невисоку потужність. Насамперед слід зарядити телефони, павербанки та ліхтарики. Порохотяги, пральні машини, обігрівачі й інші потужні прилади не варто вмикати у перші години відновлення живлення.

У Чернігові швидко відновили електропостачання та тепло

Після масованої ракетної атаки у квартирах жителів обласного центру Чернігівщини зникли світло, частково тепло і вода. Але ті, з ким поспілкувався УНІАН, поставилися до ситуації з розумінням, припускаючи, що в такий спосіб ворог прагне тиснути на українців, аби надалі схилити владу до перемовин. У місцевих пабліках та телеграм-каналах – злість і ненависть до рашистів, пропозиції "Без світла, тепла, але без вас!", спостереження з гумором "Ми і без світла бачимо, що ви – пі****си".

Чернігівська журналістка Ірина Осташко розповіла, що в її будинку у середу не було світла, а газопостачання, водопостачання та водовідведення працювали.

"У нас тільки світла й опалення не було, тому ситуація не дуже показова. При свічках приготувала вечерю й раніше спати лягла. Вистоїмо й переможемо, не лякливі", - зазначила вона.

Інна Олешко написала на своїй сторінці у Facebook, що лише на наступний день після масованої ракетної атаки росіян залишилася без світла, води, опалення і зв’язку. Однак їй потрібно було ввечері провідати своїх батьків.

"Ближче до 19-ї таки вийшла на моторошну чорно-білу вулицю. Жодної паніки навколо. Приїхала маршрутка, де можна було заплатити карткою. Люди спокійно їхали у справах, підсвічуючи ліхтариками", - розповіла вона про свої враження.

Пані Інна переконана, що українці вистоять перед цими випробуваннями: "Ми виживемо, хай там що".

Держслужбовець Вікторія зазначила, що на роботі, наскільки можливо, підлаштовуються під реалії нинішнього життя.

"Тепер працюємо без обідніх перерв, іноді переносимо чи зміщуємо їх, бо теж світло вимикають", - зауважила вона.

За її словами, у неї та її знайомих містян світло вже з’явилося у ніч на четвер, а у декого вранці.

Чернігівка висловила упевненість, що "українці все витримають і переможуть".

Аналогічну точку зору висловив і міський голова Владислав Атрошенко під час засідання виконкому. Він зауважив, що енергетики "зробили неможливе й "підняли" систему за цю ніч". Очільник міста також сказав, що російська армія не може на полі бою здолати Збройні сили України, а тому вони вдаються до ракетного терору.

"Чернігівці, як і загалом українці, не будуть слабкою ланкою у боротьбі України за власну незалежність, боротьбі з російськими військами. Ми обов’язково вистоїмо", - наголосив він.

Наразі на рівні міста схвалено рішення, що школи та дитячі садки не працюватимуть до 28 листопада. У першій половині дня четверга в Чернігові не працювали тролейбуси, після обіду їх роботу було відновлено. Станом на 15:00 поступово почали відновлювати теплопостачання.

Міський голова, до речі, розповів лайфхак, до якого вдаються в Чернігові: генеруючи тепло не економлять газ.

"Ми гріємо теплоносій стільки, скільки потрібно, навіть його перегріваємо, щоб дозовано його подавати, коли є відключення електроенергії", - підкреслив він.

Щодо системи водопостачання Атрошенко пояснив, що вона обмежена потужністю каналізаційно-насосної системи за умови підключення до альтернативних джерел енергопостачання: "За тривалої відсутності електричної енергії, в нас працюватиме тільки частина водозабірних станцій. Але місто забезпечене незрівнянно краще у порівнянні з березнем цього року".

Водночас надалі він не виключає складніших ситуацій, зважаючи на наближення зими.

Втім, труднощі після масованої ракетної атаки росіян вчергове продемонстрували стійкість українців не тільки на фронті, але й у тилу. Навіть у тих пабліках, де тиждень тому можна було зустріти чимало нарікань на тривале й "несправедливе" відключення електроенергії, з'явилися повідомлення: "У нас є вода. Хто близько і потребує – приходьте".

Пізно ввечері у четвер президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація з електрикою залишається складною майже в усіх регіонах, але найважче поки в Києві та 15 областях, серед яких – Київська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Полтавська та Харківська.

Мирослава Бзікадзе, Лариса Козова, Ірина Синельник