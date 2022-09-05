На біржі ICE Futures вартість найближчого (жовтневого) ф'ючерсу на TTF підіймалася до $2855 за тисячу кубометрів.

На тлі зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30%, майже до $2900 за тисячу кубометрів.

На біржі ICE Futures вартість найближчого (жовтневого) ф'ючерсу на TTF підіймалася до $2855 за тисячу кубометрів при тому, що в п'ятницю, 2 вересня, торги закрилися на рівні $ 2213.

Зупинка "Північного потоку":

31 серпня 2022 року "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку".

Відео дня

"Газпром" заявив, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і що обладнання довелося відключити до усунення витоку.

Але Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни Nord Stream 1, заявила, що такий витік нафти не повинен зупиняти роботу трубопроводу.

"Такі витоки зазвичай не впливають на роботу турбіни та можуть бути усунені на місці. Це звичайна процедура в рамках ремонтних робіт", - повідомили в Siemens Energy.

Увечері 2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік" на невизначений термін.

3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

Того ж дня, 3 вересня, "Газпром" придумав свіжу порцію брехні про "Північний потік".

Вас також можуть зацікавити новини: