2 вересня російська газова компанія "Газпром"оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік" на невизначений термін.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну російський "Газпром" заявив про те, що запуск зупиненого газопроводу "Північний потік" неможливий, оскільки компанії Siemens "ніде проводити ремонтні роботи".

Про це російський "Газпром" повідомив в Telegram.

"Siemens бере участь в ремонтних роботах відповідно до чинного контракту, виявляє несправності, підписує акт про виявлення витоків мастила, готова їх усувати. Тільки ремонтувати ніде", - йдеться в заяві російської держкорпорації.

Відео дня

Зупинка "Північного потоку":

31 серпня 2022 року "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку".

"Газпром" заявив, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастил, і що обладнання довелося відключити до усунення витоку.

Але Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни Nord Stream 1, заявила, що такий витік нафти не повинен зупиняти роботу трубопроводу.

"Такі витоки зазвичай не впливають на роботу турбіни та можуть бути усунені на місці. Це звичайна процедура в рамках ремонтних робіт", - повідомили в Siemens Energy.

Увечері 2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік" на невизначений термін.

3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

Вас також можуть зацікавити новини: