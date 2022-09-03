Білий дім, реагуючи на повну зупинку "Північного потоку", зазначив, що Москва продовжує використовувати енергію як інструмент тиску на Європу.
Про це йдеться у переданому Reuters листі представника Ради нацбезпеки США.
"На жаль, не дивно, що Росія продовжує використовувати енергію як зброю проти європейських споживачів", - заявив він.Відео дня
Зазначається, що США та Європа співпрацюють, щоби забезпечити наявність достатніх запасів: "У результаті цих зусиль європейські сховища газу будуть заповнені до критичного зимового опалювального сезону. Одних зусиль недостатньо, і ми продовжуємо спільну роботу, щоби розв’язати тривожну енергетичну картину у Європі".
Росія зупинила поставки газу "Північним потоком-1" 31 серпня через нібито техобслуговування. На що у компанії-виробника турбін Siemens заявили, що такий ремонт є "рутинною процедурою" й у минулому не призводив до зупинки всього виробництва".
Єврокомісія назвала рішення російської влади "цинічним". За словами глави прес-служби ЄК Еріка Мамера, РФ "вважає за краще спалювати газ замість того, щоб виконувати контракти".
Цьому передувало різке скорочення Росією поставок газу до Європи, посилаючись на несвоєчасне повернення турбін. У Німеччині, що є основним споживачем російського блакитного палива, вважають, що істинними причинами таких перебоїв були політичні мотиви.
Кремль неодноразово погрожував зупинкою поставок газу у країни Євросоюзу за підтримку України у збройній агресії проти Росії і накладені економічні санкції.