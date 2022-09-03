США та Європа співпрацюють, щоби забезпечити наявність достатніх запасів.

Білий дім, реагуючи на повну зупинку "Північного потоку", зазначив, що Москва продовжує використовувати енергію як інструмент тиску на Європу.

Про це йдеться у переданому Reuters листі представника Ради нацбезпеки США.

"На жаль, не дивно, що Росія продовжує використовувати енергію як зброю проти європейських споживачів", - заявив він. Відео дня

Зазначається, що США та Європа співпрацюють, щоби забезпечити наявність достатніх запасів: "У результаті цих зусиль європейські сховища газу будуть заповнені до критичного зимового опалювального сезону. Одних зусиль недостатньо, і ми продовжуємо спільну роботу, щоби розв’язати тривожну енергетичну картину у Європі".

Росія зупинила поставки газу "Північним потоком-1" 31 серпня через нібито техобслуговування. На що у компанії-виробника турбін Siemens заявили, що такий ремонт є "рутинною процедурою" й у минулому не призводив до зупинки всього виробництва".

Єврокомісія назвала рішення російської влади "цинічним". За словами глави прес-служби ЄК Еріка Мамера, РФ "вважає за краще спалювати газ замість того, щоб виконувати контракти".

Цьому передувало різке скорочення Росією поставок газу до Європи, посилаючись на несвоєчасне повернення турбін. У Німеччині, що є основним споживачем російського блакитного палива, вважають, що істинними причинами таких перебоїв були політичні мотиви.

Кремль неодноразово погрожував зупинкою поставок газу у країни Євросоюзу за підтримку України у збройній агресії проти Росії і накладені економічні санкції.

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