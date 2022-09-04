Несправність турбіни представник Єврокомісії назвав "брехливим приводом", використовуючи який "Газпром" ухиляється від своїх зобов'язань.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну РФ використовує абсолютно брехливий привід, щоб якось виправдати зупинку "Північного потоку".

Про це повідомив офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер в Twitter.

Несправність турбіни представник Єврокомісії назвав "брехливим приводом", використовуючи який "Газпром" й надалі ухиляється від своїх зобов'язань.

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"Заява "Газпрому" про те, що він знову закриває "Північний потік-1" під хибним приводом, є ще одним підтвердженням його ненадійності як постачальника. Це також свідчить про цинізм Росії, оскільки вона вважає за краще спалювати газ замість виконання контрактів, - заявив представник Єврокомісії.

Зупинка "Північного потоку":

31 серпня 2022 року "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку".

"Газпром" заявив, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки масла, і що обладнання довелося відключити до усунення витоку.

Але Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни Nord Stream 1, заявила, що такий витік нафти не повинен зупиняти роботу трубопроводу.

"Такі витоки зазвичай не впливають на роботу турбіни та можуть бути усунені на місці. Це звичайна процедура в рамках ремонтних робіт", - повідомили в Siemens Energy.

Увечері 2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік" на невизначений термін.

3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

Того ж дня, 3 вересня, "Газпром" придумав свіжу порцію брехні про "Північний потік".

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