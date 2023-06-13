В області без світла залишаються 6 тисяч абонентів.

Через ракетний обстріл російських окупантів сьогодні вночі в Кривому Розі була пошкоджена ТЕЦ. У зв'язку з цим тисячі абонентів залишились без світла.

"Внаслідок обстрілу є пошкодження та відключення магістральних мереж на Дніпропетровщині. Без світла - понад 9 тисяч людей. У Кривому Розі без живлення залишилися три шахти, в яких були заблоковані кілька десятків людей. Пізніше шахтарі були врятовані", - повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.

Також зазначається, що вибуховою хвилею пошкоджено будівлю Криворізької ТЕЦ. На ранок частину абонентів енергетики вже змогли заживити - в області без світла залишаються 6 тисяч абонентів.

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Крім цього, через обстріли є знеструмлення і в інших областях. У Донецькій області без світла залишився 41 населений пункт, у Дніпропетровській – три. Зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури в Чернігівській, Сумській, Херсонській, Харківській областях. Через попередні обстріли без світла залишається частина споживачів у Запорізькій області.

У Херсоні залишаються без живлення близько 15 тисяч споживачів. Відключені через підтоплення 110 трансформаторних підстанцій у Херсоні та 35 - в деокупованій частині області.

На Миколаївщині підтоплено 42 трансформаторні підстанції, повністю без світла 10 населених пунктів, ще 5 – частково.

"Ремонтні бригади поки не можуть розпочати відновлювальні роботи на підтопленій береговій насосній станції Херсонської ТЕЦ через занадто високий рівень води. Однак енергетики вже працюють над відновленням електропостачання для споживачів", - повідомляє міністерство.

Ракетна атака по Україні 13 червня

Як повідомляв УНІАН, у ніч на вівторок, 13 червня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Тоді ж у багатьох регіонах прогриміли вибухи.

Всього РФ випустила у цю ніч по Україні 14 крилатих ракет, 11 з яких перехопили українські захисники, і до чотирьох іранських дронів-камікадзе. А у вівторок вранці країна-агресор здійснила повторну атаку з Каспійського моря трьома Ту-95мс. До України долетіла лише одна крилата ракета, як знищила українська ППО.

За оновленими даними відомо вже про шістьох загиблих цивільних у Кривому Розі. Поранення отримали 25 мешканців.

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