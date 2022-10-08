Чи вистоїть українська енергетика взимку

Синоптики обіцяють Україні помірно холодну зиму, проте за умови постійних ударів російських ракет по нашим містам та селам, пережити навіть це - надскладна задача. УНІАН спробував розібратись, який запас міцності має наша енергетика та чому українцям потрібно почати економити газ та світло.

В Україну прийшло довгоочікуване "бабине літо". Протягом наступних декількох днів ми будемо радіти сонечку, намагаючись ввібрати в себе максимум тепла та світла напередодні зими. Нетипово холодний вересень змусив багатьох витягти з шаф теплі куртки і шапки. Природа наче натякнула нам, щоби прожити без втрат зиму, потрібно подумати вже зараз.

На щастя, синоптики обіцяють, що цього року на українських теренах суворої зими не буде.

"Така ймовірність для України є мізерною. Усі зими у нас із температурним режимом вищі за норму. Не виключаються морозні періоди, можливо, навіть сильні. Але вони будуть короткі й на загальному періоді зими не позначаться", - зазначив директор "Укргідрометцентру" Микола Кульбіда.

Проте в умовах війни і постійної загрози ракетних ударів по інфраструктурним об’єктам з боку Росії та її сателіта Білорусі, і помірна зима є надскладним випробуванням.

Ніхто достеменно не знає, що нам доведеться пережити взимку, але Україна має здійснити безпрецедентні кроки: держава закупити енергоресурси і підготувати інфраструктуру, громади та енергокомпанії подбати про резервні та мобільні джерела електро- та тепло постачання, укомплектувати оперативні бригади спеціалістів-енергетиків, а самі українці утеплити своє житло та максимально економити газ і електроенергію.

"Наше завдання — забезпечити теплом кожного українця. Як і обіцяли, спільними зусиллями завершуємо підготовку до опалювального сезону в Україні. Наразі 97 відсотків об’єктів інфраструктури на підконтрольних територіях до нього готові", - сказав міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Влада, експерти та енергетики очікують, що прийдешня зима буде найскладнішою в сучасній історії, тому вкрай важливо у ці жовтневі дні активізувати всю необхідну підготовку. Ще одним завданням стане забезпечення всім життєво необхідним, включаючи світло та тепло, міст та сіл, які зараз звільняються від кривавих окупантів нашими героями захисниками. Бо загарбники часто залишають після себе лише руїни.

Готуємося до холодів

Голова Мінрегіону вважає, що наразі перед Україною стоять два великих виклики: це достатність енергетичних ресурсів та наявність генеруючого обладнання, яке може бути зруйновано російськими ракетами.

Станом на початок жовтня внаслідок збройної агресії росіян на території України загалом пошкоджено 527 об’єктів критичної інфраструктури у сфері теплопостачання, а саме: 386 котелень, дванадцять теплоелектроцентралей, дві теплоелектростанції та 127 центральних теплових пунктів. Близько сорока відсотків зруйнованих котелень наші енергетики вже змогли відновити.

Уряд обіцяє, що з теплом будуть також і багатостраждальні Чернігів, Кременчук та Охтирка, де російська ракети зруйнували ТЕЦ. В частині Харківської області, яка нещодавно була звільнена від рашистів, будуть прийматися окремі рішення, судячи зі стану інфраструктури.

Сподіваємось на краще, але готуємось до найгіршого. На випадок руйнування об’єктів теплоенергетики уряд та громади закупають резервне обладнання, щоб на час ремонту забезпечити наші міста та села теплом та світлом.

"Ми створюємо запаси альтернативних джерел енергії на той час, поки триватимуть аварійні ремонтні роботи. Такий запас уже формується. Гроші на це виділили ще влітку. Держава закуповує мобільні котельні та генератори. Частину засобів отримуємо як гуманітарну допомогу від наших партнерів", - повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Також на крайній випадок розроблені та доведені до обласних військових адміністрацій алгоритми евакуації населення. Їх активують за наявності критичних інфраструктурних пошкоджень, які неможливо буде усунути протягом короткого часу.

Запаси газу та вугілля

Значним викликом для нашої держави напередодні опалювального сезону є забезпечення достатньої кількості запасів вугілля, газу та потужностей в електрогенерації, щоб задовольнити потреби громадян та національної економіки взимку.

До зими Україна планує накопичити в підземним сховищах 14,5 мільярдів кубометрів газу та на складах близько 2,5 мільйонів тонн вугілля. Наразі у газових сховищах майже 14 мільярдів кубометрів газу, а на складах електростанцій приблизно два мільйони тонн вугілля.

Компанія-оператор газових сховищ "Укртрансгаз" запевняє, що через військові дії та високу ціну на газ, попит на блакитне паливо в нашій країні скоротився на сорок відсотків і наявних запасів газу буде достатньо для проходження опалювального сезону.

Економічний експерт Олександр Хмелевський звернув увагу, що далеко не весь газ, який зараз зберігається в сховищах, може бути використаний для споживання в Україні. В попередні роки близько двадцяти відсотків газу в сховищах належали іноземним та українським комерційним структурам, які постачали більшу частину своїх запасів на експорт. Приблизно чотири мільярди кубометрів газу зі сховищ неможливо підняти через технічні причини.

"Тобто, незважаючи на досить високий рівень запасів газу на даний момент та очікуване скорочення споживання, Україна може зіштовхнутися з дефіцитом газу", - сказав експерт агенції УНІАН.

Крім того, дефіцит газу в якісь зимові місяці можливий, якщо російська компанія "Газпром" остаточно зупинить транзит газу через українську газотранспортну систему.

"Протягом опалювального сезону запаси газу треба поповнювати. А з цим можуть виникнути певні проблеми. Є ризик того, що Росія припинить прокачку газу через територію України взимку", - сказав Хмелевський.

За його словами, в разі зупинки транзиту, доведеться запускати українську газо-транспортну систему у реверсному режимі. В такому випадку поповнення запасів газу буде можливим лише за рахунок власного видобутку.

Він також вважає, що з високою вірогідністю у багатьох регіонах України взимку навчальні заклади будуть переведені на дистанційну форму навчання, щоб економити на опаленні у школах та вишах.

Що стосується вугілля, то ситуація з його накопичення наразі краща ніж торік. Проте у разі необхідності швидко докупити цей ресурс можуть виникнути складнощі, адже частина українських шахт опинилися на окупованій території, або в зоні бойових дій, а для організації доставки палива залізницею буде потрібен час.

Можливість тимчасових відключень електроенергії

У літній період Україна виробляла більше електроенергії, ніж споживала. Це дозволило експортувати надлишок ресурсу до Європи. До вересня було експортовано в країни ЄС 1,3 мільйони мегават-годин.

Проте, цієї зими можуть бути проблеми з енергозабезпеченням через захоплені, або зруйновані ТЕЦ, ТЕС та ГЕС. Варто нагадати, що підступний ворог захопив Запорізьку АЕС в місті Енергодар, яка до війни виробляла майже чверть всієї електроенергії в Україні. Ця складна ситуація може призвести до тимчасових відключень світла в домівках громадян.

"Втрата електростанції призведе до суттєвого дефіциту електроенергії, який навряд чи вдасться компенсувати поставками з Європи. Тому цієї зими багато наших громадян зіштовхнуться з тимчасовими відключенням електроенергії", - вважає експерт Хмелевський.

Директор компанії-постачальника електроенергії "Августа" (Група Tolk) Ірина Береснєва вважає, що пропри всі проблеми, в української енергетики є достатній запас міцності.

"Генерація України завжди мала можливість генерувати енергію із додатковим запасом, і навіть тепер, під час війни, атомна генерація попри всі виклики, що пов’язані із бойовими діями та захопленнями агресором станцій, зможе згенерувати достатню кількість енергії для стабільного проходження опалювального сезону", - сказала вона в коментарі УНІАН.

Береснєва зазначила, що ризик пошкодження ТЕЦ та ТЕС дійсно може призвести до збоїв та до тимчасового вимкнення систем опалення в деяких регіонах.

Недостатність потужностей електрогенерації в країні у зв’язку з експортом електроенергії до Європи вона вважає менш значним ризиком, проте владі та регулятору важливо поставити інтереси українського споживача на перше місце.

"Головне – встановити пріоритет про першочергове забезпечення споживачів України, а вже потім відпуск енергії на експорт. Бо на сьогодні вже маємо із цим серйозну проблему", - додала експерт.

Як українцям підготуватись до зими

Чи вистачить нашій країні енергоресурсів, буде в значній мірі залежати від рівня споживання. Українці повинні зрозуміти, що кожен зекономлений кубометр газу та кіловат електроенергії може допомогти втримати стабільність енергосистеми в країні.

Часи відкритих взимку хвірток і ходіння по кімнаті у футболках та шортах пройшли. Палаючих у кожному вікні новорічних гірлянд теж не варто чекати. Та і навіщо вони? Краще наразі бачити, як палає ворожа техніка на півдні та сході, а відчуття свята створюють, скоріше, перемоги наших героїв захисників на фронті, а ніж зовнішні декорації.

Береснєва підкреслила, що українцям потрібно навчитись економити енергоресурси, бо багато з нас звикли до життя, де на них ніхто особливо не звертав увагу .

"Перша рекомендація – неважливо, чи побутовий, чи непобутовий споживач – економія. Ми повинні усвідомити, що саме вона тепер є запорукою нашого спокійного проходження опалювального сезону", - сказала вона.

Український бізнес повинен подбати про енергоефективне споживання підприємств. Якщо підприємства та організації ще не придбали дизель-генератори – саме час це зробити, аби забезпечити свою безупинну роботу.

"Побутовим споживачам для економії електроенергії рекомендую не тримати вдома увімкненими зайві електроприлади, запастись на всяк випадок додатковими опалювальними пристроями незначної потужності, взагалі перейти на використання техніки з низьким рівнем споживання електроенергії", - дала пораду експерт.

Почати економне життя

Якщо вже українці обрали для себе шлях у Євроспільноту, то мають бути готовими слідувати європейському способу життя. Високі ціни на електрику та газ в Європі змушують навіть заможних людей із місячними зарплатами у декілька десятків тисяч євро прикручувати батареї, одягати дома теплі светри і економно використовувати гарячу воду. В багатьох розвинутих країнах світу, які дбають про екологію та думають про заощадливість, такі дії вважаються нормою, бо цифри у платіжках дуже красномовно пояснюють, чому потрібно споживати менше енергоресурсів.

Розумні українці не мають чекати високих тарифів, які б змусили почати економити енергію. "Прикрутити" потрібно вже зараз. Причому всім. Наразі поганий приклад показав столичний мер Віталій Кличко, який у розпал "бабиного літа" почав вмикати у столичних соцоб’єктах опалення.

Влада замість популізму повинна активізувати роз’яснювальну роботу зі зрозумілими рекомендаціями про дії споживачів у період дефіциту тепла і енергії в домівках та на виробництвах.

До речі, за інформацією секретаря РНБО Олексія Данілова, найближчим часом громадянам будуть надані рекомендації щодо того, як вижити в цей надскладний опалювальний сезон.

Наразі ситуація в українській енергетиці стабільна, але багато буде залежати від ситуації на фронтах, де зараз відбуваються запеклі бої за визволення нашої землі. Все неможливо передбачити, але ж можна і треба максимально підготуватись до різних форс-мажорів.

Як говорить українська приказка "Хто як постелить, так і виспиться". Від того, як ми підготуємось зараз, буде залежати наше життя взимку.

Громадянам не варто боятися настання холодів, варто почати діяти вже зараз. Тимчасове відключення світла чи газу траплялось у нас і в мирні часи, без цього не обійдеться. Але історія доводить: немає завдань, з якими б не впорались горді, вільні та винахідливі українці. Це випробування зробить нас сильнішими і дасть безцінний досвід. І вже наступну зиму 2024 року ми будемо проходити значно легше і більш прогнозовано.

Ганна Бредіхіна