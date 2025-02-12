"Чому влітку не закупили додатковий газ, коли він був дешевий? Зараз це вдвічі дорожче!" - енергетичний експерт Олександр Харченко

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів УНІАН, як похолодання вплине на графіки відключень світла, чи вистачить Україні запасів газу, та чому не підтримує рішення про добудову ХАЕС.

В Україні вже кілька днів поспіль обмежують постачання електроенергії для бізнесу та промисловості через пошкодження об'єктів енергетики внаслідок російських ракетно-дронових атак. До того ж, до України прийшли справжні зимові морози, що не покращує ситуацію.

Не проста ситуація склалася і з газом, адже через російські атаки минулого тижня Україна була змушена різко збільшити імпорт "блакитного палива". Цим встиг скористатися прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який пригрозив перекрити постачання до України у відповідь на зупинку транзиту російського газу.

На тлі цих тривожних новин 11 лютого Верховна Рада дозволила "Енергоатому" придбати два атомних реактори російського походження у Болгарії для добудови третього та четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції.

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УНІАН поспілкувався з директором Центру досліджень енергетики Олександром Харченком, щоб дізнатися, як українська енергосистема справляється з морозами та російськими атаками, чи варто населенню готуватися до повернення графіків відключень світла, чи загрожує країні дефіцит енергоносіїв у разі демаршу словацього прем’єра, та чи на часі рішення про "Велике атомне будівництво".

Вчора через російський ракетний обстріл в Україні застосовували екстрені відключення світла. Водночас уже кілька днів діють обмеження споживання електроенергії для промисловості та бізнесу. Чи існує ризик, що обмежуючі заходи незабаром торкнуться й побутових споживачів?

Є два параметри, які впливають на ситуацію. Перший – це середньодобова температура. Якщо середньодобова температура знизиться ще на 2-3 градуси, то я думаю, що одну чергу або щонайменше пів черги доведеться вводити. Рохрахунки показують таку картину, що, якщо середньодобова температура складає мінус 5-7 градусів - то це одна черга. Якщо мінус 10-12 градусів, то це одна-півтори черги. Це десь до чотирьох годин відключень світла. Не думаю, що це якась апокаліптична цифра.

В принципі, ситуація абсолютно контрольована. Звісно, якщо будуть нові атаки, то все може змінитися.

Чи буде ситуація з відключеннями відрізнятися залежно від регіону?

На жаль, так. Зараз набагато складніша ситуація на Лівобережжі. Там настільки розбита генерація, що у нас не вистачає потужності і можливості системи передати з правового берега на лівий. І ця ситуація, на жаль, на найближчі півтора-два роки. Відключення світла на Лівобережжі будуть і більшими, і довшими.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що графіки відключень електроенергії залежать лише від наслідків російських атак, а не від температури. Наскільки це відповідає дійсності?

Це правда в тому сенсі, що зараз усі відключення спричинені атаками, так чи інакше. Бо як пов'язані відключення і температура? При зниженні температури на кожен градус українська енергосистема більше споживає. І споживає більше на 120-180 мегават. Відповідно, якщо в нас немає додаткової потужності, а через атаки її дефіцит, ми не можемо перекрити цей дефіцит. І виникають обмеження постачання. Тому з одного боку, міністр правий, що це через атаки, безумовно, але з іншого боку - температура таки теж впливає.

Яка наразі ситуація з імпортом електроенергії? У яких обсягах ми її отимуємо, і чи доведеться Україні збільшити імпорт у зв’язку з морозами?

По-перше, зараз досить дорога електрика в європейських країнах. По-друге, її там теж не так щоб дуже багато. За наявності якоїсь можливості купляти електроенергію в Україні, всі намагаються купити її в Україні. І імпорт останнім часом не перевищував 10-15% від максимальних можливостей.

Чи зміниться це в мороз? Думаю, зміниться. Тому що промислові підприємства, які першими починають відчувати обмеження, будуть зацікавлені більше імпортувати.

Минулого тижня Україна різко збільшила імпорт газу з ЄС через російські удари. Чи вистачить запасів для стабільного проходження опалювального сезону, враховуючи низькі температури, необхідність імпорту та нещодавню атаку РФ на газову інфраструктуру?

Це зараз одна з найбільших проблем. У нас вже відбулися три великі атаки по газовій інфраструктурі. Перш за все, по сховищах і по інфраструктурі українського видобутку. Це, безумовно, створює проблеми, тому що зараз, з одного боку, максимальне споживання, падає температура і треба багато газу. З іншого боку, вже середина лютого, ці сховища значною мірою спустошені і одночасно зменшена можливість українського видобутку.

Це разом створило суттєві проблеми, які доводиться вирішувати шляхом імпорту. Це не дуже оптимальний шлях, бо дорого, але зараз немає жодного іншого варіанту. Тому ситуація доволі складна, але вона контролюється. Так, за рахунок імпорту, але газом система забезпечена, все працює, окремі генеруючі потужності переводяться на мазут для того, щоб зменшити споживання газу. І це теж дає нам свої результати.

Видання Reuters писало, що Україна імпортує зі Словаччини 7,3 мільйонів кубометрів газу. Нещодавно прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив перекрити газ Україні. Що це означатиме для пересічних споживачів? Чи може нам загрожувати дефіцит газу, якщо Словаччина таки перекриє постачання газу?

Дивіться, вони не зможуть перекрити, тому що це регулювання не словацьке - це регулювання загальноєвропейське. Україна відповідає при закупівлях усім нормативам. Тому це просто політичні заяви, у них немає можливості це зробити.

З іншого боку, за тих обсягів імпорту, які у нас зараз є, ми, теоретично, можемо їх обійти через польські маршрути, через угорський маршрут. Себто є можливість отримати газ іншими маршрутами.

Я не думаю, що реально щось буде таке відбуватися. Я нагадаю аналогічну ситуацію з електрикою, коли звучали погрози, що ми тут зараз все зупинимо, а в результаті вийшов такий самий голосний пшик. Це просто намагання політиків - в даному разі явно корумпованих європейських політиків - якимось чином зіграти в цю гру, намагаючись повернути газовий транзит, з якого вони багато років заробляли. Невдала спроба, я думаю.

Раніше повідомлялося, що ми пройдемо цю зиму повністю на газі власного видобутку. Чому не вийшло?

Це не виходить через нестачу газу фізично і недостатню обізнаність людей, які робили ці заяви, щодо того, як працює газова система в країні. Чому не був закуплений необхідний додатковий обсяг газу, коли минулого літа він був дешевий - це питання до тих, хто приймав це рішення. Не купляв. Зараз доводиться купляти в два рази дорожче.

У Верховній Раді підтримали законопроєкт, що дозволяє "Енергоатому" придбати реактори для будівництва Хмельницької АЕС. На вашу думку, наскільки цей масштабний проєкт на часі в нинішніх умовах?

На мою думку, він абсолютно не на часі. Рішення абсурдне. Давайте витратимо 600 мільйонів, купимо металобрухт, потім проведемо експертизу. А якщо, і це цілком ймовірно, експертиза покаже, що неможливо з цього металобрухту зібрати реактори, то що ми робитимемо? Хто буде відповідати – той, хто готував законопроект? Мені щиро цікаво.

Звідки будуть брати ресурси для його реалізації?

Наразі це кошти виключно "Енергоатому". Відповідно, це наші з вами кошти, ми їх заплатили за електрику. "Енергоатом" їх наскирдував. Замість того, щоб заплатити в бюджет ті гроші у вигляді дивідендів, вони їх приховали під виглядом амортизації, а зараз збираються витратити на це обладнання.

Скільки часу може зайняти реалізація цього проєкту? У владних колах заявляли, що це займе два-три роки…

Проблема саме в тому, що невідомо, чи буде взагалі це працювати. Тобто, не було якісної і незалежної експертизи цього обладнання, яка б дала чітку відповідь.

Про три роки - знаєте, я певен, що люди, які це зараз кажуть, на 200% впевнені, що за три роки їх не буде на їхніх поточних посадах. Тобто те, що за три роки це не буде працювати, це гарантовано. Багато, що в цій історії не можна стверджувати напевне: який стан обладнання, чи воно взагалі робоче, чи взагалі там є можливість з нього щось виробити і запустити, чи є для нього паливо, чи вдасться це паливо адаптувати і розробити за роки будівництва в принципі. Це ми не знаємо. А те, що за три роки там нічого працювати не буде, це я вам точно кажу.

Це ще й російські реактори..

Це російські реактори вироблені в Росії "Росатомом". Це абсолютно офіційно. Це не секрет - це факт. Болгарія купила їх у "Росатома".

Ще минулого року голова "Енергоатому" заявляв, що вартість цих енергоблоків становить 600 мільйонів доларів. Скільки загалом може коштувати цей проєкт?

Глава "Енергоатому" в перемовинах із депутатом під час засідань комітету при обговоренні цієї історії, казав про 4-4,5 мільярдів доларів на реалізацію проекту. Яких немає. А 600 мільйонів доларів - це просто купити метал.

При цьому забувають, що треба буде ще побудувати високовольтні лінії для того, щоб забрати потужність, якщо буде щось колись побудовано. Це, до речі, чіткий індикатор того, наскільки реалістично оцінюють цей проект ті, хто його "пропихує". Вони навіть не кажуть про необхідність добудувати високовольтній лінії. Але ж це два додаткові гігавати. І щоб побудувати дві високовольтні лінії такої потужності, щоб забрати цю електроенергію, відповідно, теж потрібно кілька років.

Для порівняння, є два додаткові проекти з’єднання української енергосистеми і європейської. Вони мають привести до того, що з нинішніх двох гігават наше з'єднання з Європою збільшиться до чотирьох. Так ось терміни реалізації цих двох високовольтних ліній оцінюються в 4-5 років. І чомусь я не чую розмови про те, що на Хмельницькій АЕС треба швидко будувати додаткові високовольтні лінії, бо нові реактори ж через три роки видадуть електроенергію, а куди її подіти. Тому це мені додає внутрішніх аргументів, що ніхто реально через три роки нічого запускати не збирається.

А чому президент підтримав цей проєкт?

Президент - точно не енергетик. Президенту принесли якусь інформацію, про якісь речі переконали. В нього точно особисто немає енергетичної експертизи для того, щоб оцінити реалістичність цієї інформації. Тому я певен, що рішення президента прийнято на підставі недостатньо пропрацьованої, а, можливо, свідомо, викривленої інформації, яку йому подали.

Дмитро Петровський