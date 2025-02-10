Зниження видобутку газу і труднощі з вилученням палива з підземних сховищ можуть змусити Київ збільшити обсяги імпорту.

Україна минулого тижня різко збільшила імпорт газу минулого тижня через російські ракетні удари. Київ тільки в неділю, 9 лютого, імпортував 16,3 млн куб. м "блакитного палива" з країн Європейського союзу.

Видання Reuters пише, що Україна імпортує:

з Угорщини - 7,1 млн куб. м газу;

зі Словаччини - 7,3 млн куб. м;

із Польщі - 1,8 млн куб. м.

Київ може зберігати в сховищах близько 30 мільярдів кубометрів газу, але країна перестала повідомляти про обсяги газу в сховищах, які регулярно зазнають російських ракетних ударів з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

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Як падіння видобутку газу, так і труднощі з вилученням палива з підземних сховищ можуть змусити Україну збільшити імпорт.

Україна запропонувала країнам ЄС свої сховища - останні новини

Наприкінці січня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також запропонував Хорватії зберігати власний газ в українських газосховищах.

Пізніше речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий зазначив, що Київ готовий надати свої підземні газосховища для зберігання американського природного газу, доставленого в скрапленому вигляді в Європу через LNG-термінали.

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