Україна минулого тижня різко збільшила імпорт газу минулого тижня через російські ракетні удари. Київ тільки в неділю, 9 лютого, імпортував 16,3 млн куб. м "блакитного палива" з країн Європейського союзу.
Видання Reuters пише, що Україна імпортує:
- з Угорщини - 7,1 млн куб. м газу;
- зі Словаччини - 7,3 млн куб. м;
- із Польщі - 1,8 млн куб. м.
Київ може зберігати в сховищах близько 30 мільярдів кубометрів газу, але країна перестала повідомляти про обсяги газу в сховищах, які регулярно зазнають російських ракетних ударів з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.
Як падіння видобутку газу, так і труднощі з вилученням палива з підземних сховищ можуть змусити Україну збільшити імпорт.
Україна запропонувала країнам ЄС свої сховища - останні новини
Наприкінці січня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також запропонував Хорватії зберігати власний газ в українських газосховищах.
Пізніше речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий зазначив, що Київ готовий надати свої підземні газосховища для зберігання американського природного газу, доставленого в скрапленому вигляді в Європу через LNG-термінали.