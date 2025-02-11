"Укренерго" повідомило, чи повертаються графіки відключень світла в середині лютого.

Енергокомпанія "Укренерго" заявила, що в середу, 12 лютого 2025 року, заплановано відключення для бізнесу та промисловості. Час застосування обмежень - з 7 ранку до 11 години дня; з 15:00 до 21:00.

"Відключення побутових споживачів поки що не прогнозується. Причина тимчасового введення обмежень - пошкодження енергооб'єктів унаслідок російських ракетно-дронних атак", - ідеться в публікації Telegram.

Водночас повідомляється, що енергетики продовжують працювати над тим, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання та повернути його в роботу.

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Ситуація в енергосистемі України - що відомо

Увечері, 11 лютого, ДТЕК у Telegram повідомив про необхідність введення екстрених графіків вимкнення в Дніпрі. Це пов'язано з пошкодженням розподільчих мереж.

Раніше УНІАН повідомляв, що екстрені відключення вже запроваджували у вівторок вранці по Україні. Це сталося після чергової атаки по енергосистемі України. Однак незабаром їхню дію було скасовано.

Крім того, експерт розповів, коли в Україні можуть знову відключати світло для населення. За його словами, ситуація зміниться, якщо температура повітря продовжить падати і збережеться на низькому рівні.

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