Вартість обладнання складе щонайменше 600 млн євро.

Верховна Рада підтримала законопроєкт, який надає дозвіл "Енергоатому" придбати два атомних реактори у Болгарії для добудови енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції.

Як повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк у Telegram, за відповідну правку проголосував 261 нардеп. Зокрема, підтримали це рішення фракції "Слуга народу", "Батьківщина", "Платформа за життя та мир", "За майбутнє", "Довіра" та "Відновлення України".

Зазначається, що дана поправка була внесена до законопроєкту №11392 щодо спрощення умов ведення господарської діяльності. Нардеп також відмітив, що це наразі означає дозвіл тільки на купівлю обладнання, а не на початок будівництва.

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Розбудова Хмельницької АЕС: вартість питання

У 2024 році очільник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомляв, що Україна сподівається придбати два ядерних реактори у Болгарії, з метою компенсувати втрату доступу до окупованої Росією Запорізької електростанції з шістьма енергоблоками.

За його словами, якщо реактор буде доставлений вчасно і у повному обсязі, "Енергоатом" буде готовий почати пускові роботи на новому реакторі через два-три роки.

Болгарія раніше виставляла ціну за два реактори на рівні 600 млн дол.

Водночас, ряд експертів та народних депутатів стверджують, що загальна вартість цього проекту перевищить 1 мільярд доларів.

Критика проєкту

З самого початку ідея добудови атомних блоків на Хмельницькій АЕС стикнулася зі шквалом критики. Зокрема, експерти критикували вартість та доцільність проєкту, реалістичність термінів будівництва та ризики посилення залежності від РФ зважаючи на те, що реактори, які має намір придбати Україна у Болгарії - російського виробництва.

Як зазначала експерт з атомної енергетики Ольга Кошарна, дані реактори відрізняються від типу моделей, що використовуються в Україні, і для них не підходить паливо американської компанії Westinghouse, через що існує ризик, що доведеться закуповувати російське паливо. Крім того, у експертки є питання до комплектності реакторів, можливості їх експлуатації в Україні та реальної вартості проєкту, яка може виявитися значно вищою за заявлену.

Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев повідомляв УНІАН, що зараз не потрібно спрямовувати ресурси на зведення нових потужностей атомної генерації. Оскільки ці ресурси можуть бути затребувані в інших галузях енергетики, які більше потребують уваги.

Наприклад, забезпечення фізичного захисту інженерних споруд, в тому числі тих, якими опікується "Енергоатом". Тому що самі підстанції, які нерозривно пов'язані з атомними реакторами, потребують посилення цього захисту.

"На мій погляд, надмірне захоплення цим проєктом свідчить про особисту зацікавленість окремих осіб, в отриманні певних коштів: або з державного бюджету, або з бюджету "Енергоатому". Інших пояснень такому захопленню цим проєктом важко знайти", - казав Рябцев про добудову Хмельницької АЕС.

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