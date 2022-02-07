Востаннє ціна Brent підіймалася до позначки $90 у 2014 році.

Нафта продовжує зростати в ціні. Вартість бареля квітневої нафти Brent 7 лютого до 8: 50 за Києвом склала $93,59 (+0,34%).

Про це повідомляє Investing.

Барель березневої нафти WTI торгувався по $ 92,19 (-0,13%). В ході ранкових торгів ціна на марку Brent впритул наблизилася до $94/бар.

Останній раз ціна Brent підіймалася вище позначки $90 у 2014 році. 1 жовтня 2014 року вартість Brent піднялася до позначки $95, 54.

За рік нафта подорожчала практично в півтора раза. Ціна змінилася з $58,67 станом на 3 лютого 2021 до $93,59 станом на 7 лютого 2022 року.

Ціни на нафту: