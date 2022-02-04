Востаннє ф'ючерси на нафту підіймалися вище позначки $92 за барель 7 жовтня 2014 року.

Ціна квітневого ф'ючерсу на нафту марки Brent на Лондонській біржі ICE зросла на 1% — до $92,09 за барель.

Про це повідомляє Investing.

Востаннє ціна Brent підіймалася до позначки $90 у 2014 році. 1 жовтня 2014 року вартість Brent піднялася до позначки $95, 54.

За рік нафта подорожчала практично в півтора раза. Ціна змінилася з $58,67 станом на 3 лютого 2021 до $89,38 станом на 1 лютого 2022 року.

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Ціни на нафту: