Ціни змінилися з початком війни Ізраїлю та ХАМАС

Ціни на газ у Європі з кінця минулого тижня суттєво зросли на фоні війни Ізраїлю і ХАМАС, сягнувши рекордного за вісім місяців рівня. Ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах досягли 54 євро за мегават-годину (близько 600 доларів за тисячу кубометрів), коли ще тиждень тому мегават газу коштував 38 євро (423 долари за тисячу кубометрів), випливає з даних Intercontinental Exchange.

Як повідомляє Bloomberg зростання цін блакитного палива спровоковане війною Ізраїлю та ХАМАС. Крім цього, на ціноутворення вплинула і руйнуванням на газопроводі між Фінляндією та Естонією.

"Цього тижня природний газ у Європі підскочив до найвищого рівня за вісім місяців, що було спричинено війною Ізраїлю та ХАМАС, потенційними ударами по ключових експортних підприємствах та вразливими місцями інфраструктури, включаючи витік у трубопроводі Балтійського моря, де була здійснена диверсія", - пише агентство.

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Так, військові дії Ізраїлю та сектора Газа змусив Chevron закрити морське газове родовище, яке постачає ізраїльський газ до Єгипту, що може вплинути на експорт ЗПГ із цієї країни до Європи. А витік у трубі Балтійського моря посилив стурбованість щодо безпеки європейської інфраструктури.

Напад на Ізраїль та світові ціни

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС завдали з Сектора Гази масованого ракетного удару по Ізраїлю. 8 жовтня 2023 року Ізраїль офіційно перейшов у стан війни.

Агресія ХАМАС проти Ізраїлю спровокувала хвилювання на ринку нафти й газу. Щонайменш, вже 9 жовтня світові ціни на нафту зросли на 5% після наймасштабнішої за останні десятиліття атаки палестинського угрупування на Ізраїль

10 жовтня стало відомо, що напад ХАМАС на Ізраїль посилив волатильність ціни на нафту. Нафта марки Brent з розрахунками в грудні впала на 0,5% до – 87,68 доларів за барель.

Того ж дня військові дії вплинули і на стабільність газового ринку. Постачання ізраїльського газу до Єгипту впали на 20%, оскільки безпекові проблеми призвели до закриття ключового морського родовища.

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