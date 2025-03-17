Аналітик зазначив, що можлива угода щодо війни не буде довгостроковою.

Ціни на газ у Європі знижуються. Цьому сприяли прогнози погоди та заплановані переговори між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, які покращили баланс поставок у регіоні.

Видання Bloomberg пише, що в понеділок, 17 березня, ціни на базові ф'ючерси знизилися на 2,1% і коливалися між 41 і 42 євро за мегават-годину.

Зусилля з припинення війни в Україні породили припущення про те, що трубопровідні поставки з Росії можуть повернутися в блок, який потребує поставок після зими.

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"Нинішні переговори зосереджені тільки на припиненні вогню, а не на всеосяжній мирній угоді", - каже Арне Лохманн Расмуссен, головний аналітик Global Risk Management. "Остаточна угода навряд чи буде досягнута протягом декількох місяців або навіть цього року".

Тим часом, холоди в регіоні мають закінчитися до середини тижня, що принесе полегшення, адже сховища зараз заповнені лише на 35%. Зниження попиту на паливо в Азії також допомагає Європі отримати доступ до вантажів скрапленого природного газу.

Голландські місячні ф'ючерси впали на 1,4% до 41,69 євро за мегават-годину.

Повернення російського газу в Європу - останні новини

У США розробляють проєкт перезапуску російського газопроводу "Північний потік - 2" до Європи за підтримки американських інвесторів.

3 березня представниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен заявила, що відновлення російського газопроводу "Північний потік-2" не відповідає спільним інтересам країн Європейського Союзу, оскільки не сприяє диверсифікації енергетичних ресурсів у ЄС.

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