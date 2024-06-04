Зазначається, що побоювання викликає ситуація в США.

Ціни на на фту знизилися на 1% під час азіатських торгів. Інвестори побоюються збільшення пропозиції наприкінці року на тлі ослаблення попиту в США.

Видання Reuters пише, що ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 73 центи, або 0,93%, до 77,63 долара за барель станом на 0638 GMT. Brent закрилася нижче 80 доларів уперше з 7 лютого, після падіння більш ніж на 3% у понеділок.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate подешевшали на 87 центів, або на 1,17 %, до 73,35 долара за барель. У понеділок вони також встановилися поблизу чотиримісячного мінімуму після падіння на 3,6%.4

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"Останнім часом ціни на нафту зіткнулися з подвійним шквалом: на історію пропозиції впливають рекомендації ОПЕК+ почати згортати деякі скорочення видобутку з жовтня 2024 року, в той час як попит не отримав достатньої підтримки через слабшу, ніж очікувалося, виробничу активність у США", - сказав ринковий стратег IG Йеап Джун Ронг.

У травні виробнича активність у США сповільнилася другий місяць поспіль, а витрати на будівництво несподівано впали у квітні через зниження активності в нежитловому секторі - обидва фактори можуть призвести до зниження попиту на нафту і паливо.

"Подальша економічна слабкість може призвести до зниження цін на нафту, потенційно прокладаючи шлях до повторного тестування нижньої межі місячного діапазону на рівні 72 доларів", - сказав Йеап.

На думку деяких аналітиків, стурбованість макроекономічними факторами, пов'язаними з головним споживачем нафти у світі, ймовірно, продовжить стимулювати ціни в найближчій перспективі.

Ціни на нафту - рішення ОПЕК+

ОПЕК+ домовилися продовжити більшість своїх скорочень видобутку нафти до 2025 року, але залишили можливість для добровільних скорочень з боку восьми членів, які будуть поступово згортатися з жовтня.

Скорочення включають 2 мільйони барелів на добу всіма членами ОПЕК+, перший раунд добровільних скорочень дев'ятьма членами на 1,66 мільйона барелів на добу і другий раунд добровільних скорочень вісьмома членами на 2,2 мільйона барелів на добу.

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