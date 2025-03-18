Зазначається, що мита Трампа призведуть до зниження темпів зростання у США, Канаді та Мексиці, що вплине на світовий попит на енергоносії.

Ціни на нафту почали зростати через нестабільність на Близькому Сході, а також плани Китаю щодо стимулювання економіки. Водночас побоювання щодо світової економіки, мит США і переговорів Росії та України про припинення вогню стримували зростання.

Видання Reuters пише, що ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 17 центів, або 0,2%, і становили 71,24 долара за барель, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 14 центів, або 0,2%, до 67,72 долара за барель.

"Поряд з ударами США по хуситах у Ємені, підтримку ринку надали кілька факторів. Китай оприлюднив плани щодо пожвавлення споживання, а зростання роздрібних продажів та інвестицій в основні фонди виявилося сильнішим за очікування", - йдеться в аналітичній записці ING.

Відео дня

Влада Китаю представила спеціальний план дій зі стимулювання внутрішнього споживання, що включає такі заходи, як підвищення доходів і надання субсидій на догляд за дітьми.

У понеділок економічні дані Китаю, що свідчать про прискорення зростання роздрібних продажів у січні-лютому, також дали інвесторам привід для оптимізму, хоча обсяг виробництва на заводах впав, а рівень безробіття в містах досяг максимального значення за два роки.

У січні-лютому обсяг перевалки сирої нафти в Китаї, найбільшому імпортері нафти у світі, зріс на 2,1% порівняно з роком раніше, чому сприяли будівництво нового нафтопереробного заводу і свята.

Ціни також отримали підтримку від обіцянки президента Дональда Трампа продовжити удари США по єменських хуситах, якщо вони не припинять атакувати кораблі в Червоному морі.

Підкреслюючи побоювання щодо попиту, який є основним ризиком зниження цін на нафту, ОЕСР заявила, що мита Трампа призведуть до зниження темпів зростання в США, Канаді та Мексиці, що вплине на світовий попит на енергоносії.

"В умовах зростання світової пропозиції, а також мит і торговельних воєн, які вдарять по світовому попиту, ми, як і раніше, вважаємо, що ціни будуть знижуватися і в кінцевому підсумку досягнуть 60 доларів", - сказав Роберт Ренні, голова відділу сировинних товарів і вуглецевої стратегії Westpac.

Крім того, ринки очікують, що потенційні мирні переговори спричинять послаблення санкцій проти Росії та повернення її нафти, що вплине на ціни.

Ціни на нафту і газ - останні новини

10 березня ціни на нафту продовжували падати через побоювання з приводу впливу митних тарифів президента США Дональда Трампа на світову економіку і попит на паливо. При цьому зростання видобутку виробників ОПЕК+ охолодили апетит інвесторів.

17 березня ціни на газ у Європі почали знижуватися через теплу погоду і заплановані переговори між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

Вас також можуть зацікавити новини: