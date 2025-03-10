Ціни на нафту WTI падають сьомий тиждень поспіль, а на нафту Brent знижуються три тижні.

Ціни на нафту впали в понеділок, 10 березня, через побоювання з приводу впливу митних тарифів президента США Дональда Трампа на світову економіку і попит на паливо. При цьому зростання видобутку виробників ОПЕК+ охолодили апетит інвесторів.

Видання Reuters пише, що нафта марки Brent подешевшала на 6 центів до 70,30 долара за барель після зростання на 90 центів у п'ятницю. Американська нафта West Texas Intermediate коштувала 66,96 долара за барель, знизившись на 8 центів після того, як перед цим вона подорожчала на 68 центів.

Ціна на нафту марки WTI знижуються сьомий тиждень поспіль, що стало найдовшою смугою невдач з листопада 2023 року, а ціна на нафту марки Brent падає третій тиждень поспіль після того, як Трамп запровадив і відклав мита щодо Канади і Мексики, підвищивши податки на китайські товари. Китай відповів США і Канаді митами на сільськогосподарську продукцію.

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"Невизначеність на тлі мит є ключовим фактором слабкості", - зазначають аналітики ING.

На їхню думку, зниження цін на нафту з Саудівської Аравії та дефляційні сигнали з Китаю також негативно впливають на настрої. За словами аналітика IG Тоні Сікамора, серед інших чинників, що впливають на ціни на нафту, - побоювання з приводу зростання економіки США, потенційне скасування санкцій США щодо Росії та рішення ОПЕК+ збільшити видобуток.

Ціни на нафту відіграли частину втрат після того, як Трамп заявив, що США посилять санкції проти Росії, якщо Москва не зможе досягти перемир'я з Україною. США також вивчають можливість послаблення санкцій щодо російського енергетичного сектора, якщо Росія погодиться припинити війну з Україною.

Ціни на нафту - останні новини

6 березня ціни на нафту продовжили падати після того, як запаси сирої нафти в США збільшилися більше, ніж очікувалося. Це стало додатковим фактором, оскільки інвестори занепокоєні планами ОПЕК+ щодо збільшення видобутку у квітні та митами США щодо Канади, Китаю та Мексики.

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